Papež za rok oznámí, zda navštíví v příštích letech Prahu

Papež František v lednu příštího roku oznámí, zda v roce 2021 nebo 2022 navštíví Českou republiku v rámci Světových dnů mládeže. Organizuje je katolická církev a setkávají se při nich křesťané z celého světa. Česko loni poslalo papeži svou kandidaturu a v letošním roce o ní hlava katolická církve rozhodne. Své rozhodnutí oznámí na závěr Světových dnů mládeže v Panamě 27. ledna 2019.

Kanovník Jan Balík pověřený přípravou Světových dnů mládeže v Praze dnes ČTK řekl, že světové dny se konají většinou po třech letech, ale někdy také po dvou - proto nominace obsahuje oba dva termíny. V každém případě se ale budou konat v Evropě, uvedl. Nominaci Česka v září schválila vláda Bohuslava Sobotky.

Financování je vícezdrojové

Česko naposledy navštívil papež Benedikt XVI. v roce 2009. Jan Pavel II. přijel do ČR třikrát a nevyslyšeno zůstalo pozvání prezidenta Miloše Zemana, který usiloval o to, aby František navštívil v roce 2013 červencovou pouť k uctění věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

Podle České biskupské konference je financování Světových dnů mládeže vždy vícezdrojové. Mladí účastníci hradí 70 procent nákladů, církev by se zapojila 15 procenty, zbylé náklady pokryje stát, pražský magistrát a sponzoři.

Přes 400 tisíc poutníků

"Je třeba mít na zřeteli, že se jedná o návštěvu papeže, tedy státní návštěvu. Kromě toho je třeba promyslet, jak podpořit v účasti mladé lidi z chudých zemí," uvádí Česká biskupská konference. Podle předpokladu by se týdenního pobytu v Praze zúčastnilo 400.000 poutníků a závěrečného víkendu kolem 1,5 milionu poutníků.

Světové dny mládeže vznikly v roce 1984 z iniciativy papeže Jana Pavla II. na Květnou neděli. Účastníci se při pobytu v diecézích ubytovávají převážně v rodinách či místních školách, poznají tak zblízka život v dané zemi a navazují osobní kontakty. V městě konání akce začíná mší slouženou místním arcibiskupem.

Přespání pod širým nebem i bohoslužba



V následujících třech dnech se dopoledne setkávají účastníci podle jazykových skupin a odpoledne jsou hudební či divadelní vystoupení, přednášky, sportovní akce nebo promítání filmů. Čtvrtý den v podvečer se koná přivítání papeže a závěrečné dva dny tvoří večerní setkání s papežem, přespání pod širým nebem a závěrečná bohoslužba.

V Polsku bylo v červenci 2016 během dnů v diecézích 120.000 účastníků, na týdnu v Krakově přes 300.000 účastníků a závěrečného setkání v sobotu večer a v neděli se zúčastnilo kolem 2,5 milionu účastníků. Bylo mezi nimi i zhruba 6000 Čechů. Celkové náklady byly 46 milionů eur (1,2 miliardy Kč).