Panika i neznalost. Známe ulici, kde řidiči chybují takřka na každém metru

Na padesátce osmdesátkou, na osmdesátce padesátkou a nejlépe v obou směrech. Na jedné pražské ulici řidiči zmatkují jako smyslů zbavení. Přitom by stačilo číst značky a nepanikařit.

V Praze je ulice, na které řidiči neskutečně zmatkují. A nejde o ojedinělé případy. Stačí se po ní jen jednou projet v obou směrech a pokaždé narazíte na mnoho jedinců, kteří se chovají tak, že by neprošli závěrečnou zkouškou v autoškole. Je to jejich chyba nebo problém špatného značení? Řeč je o ulici 5. Května, tedy jedné z nejdůležitějších tepen v metropoli, která každý den přivádí a vyvádí tisíce aut do Prahy.

Startujeme na Nuselském mostě směrem z centra, kde platí padesátka. Mnoho lidí to ale na široké a prázdné komunikaci nevydrží a začne pomalu ale jistě zrychlovat. Na úrovni Pankráce už někteří jedou i přes 80 km/h. Přitom právě zde policie často chytá hříšníky se svými maskovanými vozy.

Jako by si to řidiči uvědomili, když začnou panicky brzdit před sadou kamer, která je nainstalovaná na úrovni pankráckého Bauhausu. Jenže tyto kamery neslouží k rozdávání pokut, ale pouze k měření dopravního toku. I tak se ale najdou třeba tací, kteří před nimi na poslední chvíli ostře sešlápnou brzdy, aby se zase o pár metrů dál rozjeli. Jako by neznali úsekové měření. Jenže zkouška z řidičské pozornosti tím zdaleka nekončí.

