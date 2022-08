"Přijedou zástupci muzeí ze všech koutů světa, větší platforma pro potkání se a sdílení zkušeností a debaty asi neexistuje. Pražská konference získala ještě nový rozměr. Má řešit novou definici muzea, jak už se to stanovilo před třemi lety. Mezitím do toho vpadl covid, to znamená, že se změnilo fungování světa, změnilo se fungování muzeí, způsob komunikace s veřejností. Do muzejnictví to vneslo spoustu otazníků a spoustu nových požadavků do budoucnosti, které se bezpochyby na konferenci řešit budou," řekl ČTK generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Válka na Ukrajině pak do oboru vnesla další aspekt, tedy otázku ochrany předmětů kulturního dědictví při válečných konfliktech. "Ono to není samozřejmě nic nového, Národní muzeum například už léta pracuje v Sýrii, pracovalo v Afghánistánu a dalších zemích, kde takovéto nebezpečí hrozí, ale válkou na Ukrajině se nám tahle problematika hodně přiblížila a nabyla na aktuálnosti. I toto bude jedním z témat, které budeme na konferenci řešit. Původně tedy měla konference být hodně akademická, ale doufám, že bude i hodně praktická," řekl Lukeš.

U příležitosti konference také Národní muzeum připravilo výstavu, která mapuje jeho expedice a zahraniční aktivity. "Tak, abychom mohli navzájem naše zahraniční návštěvníky z ciziny seznámit s tím, jak široké jsou zahraniční zájmy NM, ale samozřejmě to chceme ukázat i české veřejnosti," doplnil.

Uspořádání konference inicioval Český výbor ICOM, jeden ze zakládajících členů Mezinárodní rady muzeí. ICOM je nejvýznamnější muzejní profesní organizací na světě, která nyní sdružuje téměř 45 000 muzejníků a přes 20 000 muzeí ze 138 zemí. ICOM se řadí mezi největší profesní organizace na světě a je nejdůležitější mezinárodní think tank v muzejnictví. Generální konference ICOM je vrcholné shromáždění rady.