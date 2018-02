Pamětník války Brady ocenil účast Čechů při volbě, ne výsledek

Praha/Toronto - Neudělení státního vyznamenání v roce 2016 bylo pro emigranta a pamětníka holokaustu Jiřího Bradyho spíše úlevou. Muž, který prošel několika koncentračními tábory a 9. února oslaví 90. narozeniny, to uvedl v rozhovoru s ČTK. Zmínil, že tehdejšího českého prezidenta Miloše Zemana, který nyní svůj post obhájil, si neváží. Pevně věří, že příští prezident bude důstojně reprezentovat svoji zemi a lidé, včetně něj, se za něj nebudou stydět. Jiří Brady žije téměř 70 let v Kanadě.

"Kauza s vyznamenáním - nevyznamenáním nebyla pro mne nikdy nic na překonání, byla to spíš úleva, že nejsem v situaci, kdy bych měl přijmout vyznamenání z rukou člověka, kterého si nevážím," odpověděl Brady na dotaz, zda se už přes tehdejší události přenesl.

Lavina mnoha ocenění

Brady měl údajně dostat státní vyznamenání, po schůzce tehdejšího ministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL), který je Bradyovým příbuzným, s dalajlamou ale bylo ocenění zrušeno. Podle prezidenta byl Brady nominován, ale on vyznamenání neschválil, a proto nebylo co rušit. Brady říká, že ocenění chtěl přijmout pro respekt k lidem, kteří ho na vyznamenání navrhovali.

To, že nedostal vyznamenání od prezidenta, strhlo v roce 2016 lavinu mnoha jiných ocenění a přijetí vysokých představitelů státu. Při přebírání jednoho z nich uvedl, že nic si nepřeje víc, než aby lidé chodili k volbám.

Volil na torontském konzulátu

"Stále si myslím, že volby jsou důležitou částí demokratického procesu, je to naše občanské privilegium. Jsem velice rád, že Češi si to uvědomili a přišlo jich víc k volbám. A jsem přesvědčen, že příště jich přijde ještě víc a že budeme volit správné lidi," uvedl. Volil na torontském konzulátu. "A bylo pro mne těžko uvěřitelné, že Miloš Zeman vyhrál," poznamenal.

"V mezidobí se mnoho politických expertů snažilo vysvětlit, proč člověk s takovými kvalitami byl zvolen prezidentem v kulturní a kultivované zemi s jedinečnou historií… Je to pro mne záhada. Pevně ale věřím, že náš příští prezident bude důstojně reprezentovat naši zemi a že se za něj nebudeme stydět," uvedl muž s neobyčejným životním příběhem.

Opakování informací o holokaustu a xenofobii je nutné

Zmínil, že jeho návštěva Česka v roce 2016 i přes zmíněné peripetie měla význam. "Jsem rád, že jsem v Česku byl, protože jsme všichni viděli, jak se dokážeme postavit k pravdě, co máme opravdu za důležité. Opakování informací o holokaustu, xenofobii je nutné, ochrana lidských práv a svobod jsou věci, na kterých nesmíme přestat pracovat," uvedl.

Za nejhorší okamžik svého života považuje chvíli, kdy se po válce vrátil do rodného Nového Města na Moravě a musel přijmout skutečnost, že rodiče a sestra se domů nevrátí. Sestra Hana zahynula v Osvětimi jako třináctiletá.

Život v souladu se zákony

"Trvalo mně rok, než jsem se rozhodl, jak dále a uvědomil si, že nejlépe uctím památku na rodiče tím, že budu vést dobrý život. Věřím, že tam nahoře je někdo, kdo mne životem vede a pomáhá mi překonávat životní překážky," říká Brady, který byl v roce 1944 deportován z Terezína do Osvětili se známým chlapcem Petrem Ginzem. Bradymu se z dalšího tábora v lednu 1945 podařilo během pochodu smrti uprchnout. Zůstal na cestě až do května, kdy se dostal na Moravu k příbuzným.

Nic na svém životě by nechtěl prý změnit. "Myslím, že jsem se celý život snažil žít čestně v souladu se zákony lidskými i božími. Pomohl jsem mnoha lidem. Jediná věc, kterou bych chtěl změnit, je osud mých rodičů a sestry," uvedl. Nejvíce šťastný prý byl, když se mu narodily děti a vnoučata. "Ale štěstí je prchavé, je asi více důležité být spokojený. Mám dobrou rodinu, čtyři hodné děti a osm vnoučat, takže jsem velice spokojený," uvedl muž s osudem, v němž se zrcadlí dějiny 20. století.