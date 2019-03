„Za první republiky lidé hodně šetřili. Každou korunu třikrát obrátili, než ji pustili z ruky,“ vypráví. Pivo tehdy stálo 1,20 koruny stejně jako jízda elektrikou. „Lidé proto chodili pěšky z Holešovic na Palmovku, aby si ušetřili na jedno pivo. Odpoledne po práci tudy chodíval celý štrúdl lidí,“ vzpomíná na časy první republiky v Praze.

Tehdy se rozmáhalo trampování a chataření. Otec paní Klatovské byl truhlář a stavěl chaty trampům. „Sama jsem ale na vandry nejezdila, na trampování se koukalo skrze prsty,“ říká.

Paní Klatovská pamatuje první bombardování Prahy spojeneckými letadly. „Úplně první nálet byl v Holešovicích na elektrárnu. Lidé vylezli na půdu a letcům mávali. Netušili, že jsou letadla příliš vysoko a spojenečtí piloti je nevidí. Nenapadlo je ani, jak je to nebezpečné,“ vypráví.

V cukrárně se spisovatelem Drdou

Její otec poslouchal za války Rádio Londýn. Přijímače, které měli lidé doma, byly ale často vybrakované. „Pro elektronky do rádia otec jezdil až do Ďáblic. I když je vyměnil, pamatuji si, že to vždycky strašně šumělo,“ říká.

Nedaleko domu, kde bydlela, vídávala často spisovatele Jana Drdu, který z válečných let napsal knihu Němá barikáda. „Naproti nám byla pěkná cukrárna. Drda tam chodíval, dobře si rozuměl s majitelem, dlouze si vždy povídali. Prý zde napsal svou Němou barikádu,“ vypráví.

Když českoslovenští výsadkáři v roce 1942 provedli atentát na Heydricha, bylo paní Klatovské dvanáct let. Střelbu z boje československých parašutistů s gestapem v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde se skrývali, slyšela až na Karlovo náměstí. „Šly jsme s maminkou zrovna po náměstí, když jsme viděli všude spoustu hasičů a slyšeli jsme střelbu. Vše bylo utajené, mysleli jsme si nejprve, že hoří,“ vzpomíná.

„Celý prostor byl uzavřený, vojáků tam byla nejméně jedna rota. Lidé říkali, že prý Němci zastřelili nějaké Čechy, kteří utekli do Anglie a vrátili se zpět. Nikdo nevěděl, co se děje. Jejich těla pak vezli přes Karlovo náměstí,“ dodává.

Setkání s Eisenhowerem

Její spolužačka a nejlepší kamarádka se v říjnu 1945 setkala s americkým generálem a velitelem amerických jednotek v Evropě Dwightem Eisenhowerem, který se později stal americkým prezidentem. Osobně mu předala knihu o Praze. „V davu k němu troufale přiskočila a dala mu ji do ruky. On si ji s potěšením vzal a zasalutoval,“ vypráví.

Po válce přišla doba plná nadějí a optimismu, všude se tancovalo. „Doma jsem říkala, že jdu do biografu. Místo toho jsme ale chodili tancovat,“ vzpomíná.

Paní Klatovská měla tetu, která se před válkou provdala za Němce. „Musel narukovat do Wermachtu, i když nechtěl. Padl do britského zajetí. Měl se tam ale dobře a nechtěl se vrátit,“ vypráví.

Paní Klatovská dnes žije v domově pro seniory v pražských Ďáblicích.

