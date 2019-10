Pamětníci vzpomínají: Ve třídě visely portréty Gottwalda a Stalina

Paní Alžběta Školoutová pochází ze Zlína. Když v 50. letech dokončila dvouletou ekonomickou školu, rozmýšlela se, co dál. „Maminka byla vdova, tak jsem musela nastoupit do zaměstnání co nejrychleji, neměli jsme to snadné,“ popisuje paní Alžběta 50. léta ve Zlíně.

Alžběta Školoutová. | Foto: Deník / Pavel Kopecký