Pan Miroslav Tomeš pochází z Plzně, životní osud jej za druhé světové války zavál do zaniklé vsi Lipová Lhota. V padesátých letech se pak stal tankistou.

Miroslav Tomeš. | Foto: Deník / Pavel Kopecký

Otec pana Tomeše zahynul za druhé světové války v koncentračním táboře. „Vůbec jsem se s ním nepoznal. Pracoval pro Židy jako obchodní zástupce a dostal se do maléru. I když Žid nebyl, tak to odnesl. Máma u těch samých Židů dělala služku. Tu Němci sebrali a nasadili na práci do muniční továrny,“ říká pan Tomeš.