Paní Jiřina Baňková chodila do své práce ráda. Velkou část svého života strávila mezi parními lokomotivami na pražských nádražích. Jako výpravčí v Dejvicích musela vypravovat například vlaky převážející materiál na stavbu Stalinova pomníku na Letné v padesátých letech.

Do práce u dráhy nastoupila v roce 1953, když jí bylo 18 let. „Tehdy nás bylo málo, po maturitě jsem musela zvládnout tříměsíční kurz a praktickou zkoušku,“ vypráví paní Jiřina. Poté mohla začít se službou na dejvickém nádraží. „Tenkrát to tam vypadalo úplně jinak, byly tam velké sklady s uhlím a s nejrůznějším zbožím pro firmy,“ říká. Díky tomu, že tehdy nebylo tolik aut, měly vlaky v dopravě výjimečné postavení.