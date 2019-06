Radikální přestavba by měla začít ještě před koncem letošního roku. Dokončení je naplánované na rok 2021. O další dva roky později má vzniknout nová železniční zastávka u metra Vltavská, která nahradí bubenské nádraží. Rozpočet projektu činí 150 milionů korun, které z větší části zaplatí město a z menší ministerstvo kultury.

„V Bubnech nevznikne jen pietní místo, ale kulturní centrum, které bude přitahovat mladé lidi i s využitím moderních interaktivních technologií,“ poznamenal primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Padesát tisíc osudů

Nová budova na místě nádraží bude oproti té současné výrazně prostornější. V horní části vznikne padesát metrů dlouhý prostupný sál s proskleným stropem. Součástí památníku budou stálé i dočasné expozice a také „vzdělávací zázemí“.

Architektonický projekt od studia ARN počítá se zachováním některých částí původního nádraží v nezměněné podobě. Nádražní hala, peron, schodiště i fragment historické cesty zůstanou v původním stavu jako symboly místa, kterým v polovině minulého století prošlo 50 tisíc tragických osudů.

Správcem památníku bude obecně prospěšná společnost Památník šoa, která už nyní pořádá v Bubnech i jinde výstavy a další „osvětové akce“, které se snaží přinášet poučení z temných stránek minulosti pro současnost.

Aby se dějiny neopakovaly

Podle ředitele Památníku šoa Pavla Štingla by měl být památník spíš určitým podobenstvím než místem pro archivy. „Jde nám o to ukázat, jak nacistické transporty změnily identitu Prahy, a skrze to přenést pozornost i k současným problémům. Podobně koncipovaný památník vznikl v nedávné době v belgickém Mechelenu,“ přiblížil vizi rodící se instituce.

Také starosta Prahy 7 Jan Čižinský vidí smysl památníku v tom, aby se už nikdy neopakovalo mlčení většiny, které transporty provázelo. „Bude to důležité místo nejen pro školy a studenty, ale také pro policisty nebo příslušníky speciálních jednotek, kteří musejí často činit ve vteřině eticky obtížná rozhodnutí,“ uvedl Čižinský, podle nějž je vznik památníku dobrou zprávou pro celou zemi.