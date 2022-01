Hoteliér radil prezidentům

Šroubek pocházel z chudé vesnické rodiny, ale jeho cílevědomost ho zavedla až k hoteliérství. První podnik si otevřel v pouhých třiceti letech. Když o 15 let později koupil secesní budovu na Václavském náměstí, byl již bohatým mužem, rozhodně však nehodlal zahálet. Ve foyer zahájil doplňkovou službu českého skla a granátů a osobně dohlížel na pohodlí hostů. Aby se poučil z vlastních chyb, rozdával jim dotazník spokojenosti napsaný v několika jazycích. Natolik proslul svým zájmem o etiketu, že se stal poradcem při pořádání oficiálních událostí na Pražském hradě.

Luxus ve stísněných podmínkách

V současné době najdeme zkazky, že se jednalo o nejluxusnější podnik ve střední Evropě. Pravdou je, že úroveň pražských hotelů byla na konci císařství a v raných letech první republiky nízká. Hotel Šroubek se mohl pochlubit například tekoucí teplou vodou, ústředním topením a výtahem, což v té době ještě nebylo zcela běžné. Dokonce měl i primitivní klimatizaci, která fungovala na principu koloběhu ledové vody. Pokoje ale byly stísněné a toalety mnohých z nich se nacházely na chodbě. Nedostatky ve výbavě hotel doháněl výzdobou: jednalo se o jednu z nejhezčích secesních budov ve městě. Tou je ostatně dodnes.

Ze Šroubku Evropou

Hosté však v hotelu netrávili jen chvíle odpočinku při cestách za krásami Čech. Jeho dějiny jsou bohaté i na významné události. V roce 1912 tu své jediné autorské čtení uspořádal spisovatel Franz Kafka. Před druhou světovou válkou ve Šroubku bydlel britský obchodník Nicholas Winton a spřádal své plány na záchranu židovských dětí před hrozbou nacismu.

Na začátku 50. let byl podnik znárodněn a stal se z něj Grand hotel Evropa. Pan Šroubek zemřel o čtyři roky později a rodina emigrovala do Kanady. Jeho dílo poté chátralo, ačkoliv stále vítalo vlivné hosty. Po sametové revoluci byl objekt restituován a následně několikrát prodán. V současnosti probíhá již několikátým rokem velká rekonstrukce, která by snad měla být letos dokončena.