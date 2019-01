Praha - Pražští památkáři ruskému kolu vysokému 60 metrů na vltavském návřeží kladné stanovisko nedají, žádost ale ještě nedostali. Jejich povolení je k umístění takové stavby v památkové rezervaci UNESCO nutné. Ve středu to řekl ředitel odboru památkové péče Jiří Skalický. Praha 5 chce s investorem stavby podepsat smlouvu o výstavbě atrakce na Hořejším nábřeží v nejbližších dnech. Kromě památkářů s ním ale nesouhlasí také někteří místní a vedení hlavního města.

Zákres kola. | Foto: Vizualizace MČ Praha 5

Podle Skalického magistrátní památkový odbor žádnou žádost o závazné stanovisko k umístění kola nedostal. „Hypoteticky – v případě, že se bude skutečně jednat o 60 metrů vysoké kolo, které převyšuje okolní zástavbu v dané lokalitě, bude narušovat pohledové situace v a do památkové rezervace, tak naše stanovisko nebude kladné," uvedl ředitel památkářů.

Nájemné bude firma platit od ledna

Městská část před časem vypsala záměr na využití lokality na Hořejším nábřeží, do kterého se přihlásila jediná společnost Timsbury Capital. Společnost výši investice odhaduje na zhruba 200 milionů korun, do konce příštího roku chce získat všechna povolení. Kolo by pak mělo stát za 18 měsíců. Nájemné 56 500 korun měsíčně by měla firma podle Slabého začít platit už od ledna.

Proti vybudování vyhlídkového kola se už vyslovila primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Považuje jej za zbytečné, podle ní má Praha jiná atraktivní lákadla pro turisty. Nesouhlasí ani část místních obyvatel, která využívá nedaleké hřiště a obává se jeho ohrožení. Proti jsou i opoziční zastupitelé.

