Památka moderní doby láká hlavně teenagery. U Lennonovy zdi se fotí i svatby

Administrativa - Administrativa Ostatní odborní pracovníci v 22 000 Kč

Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností Facility manager. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Kontakt telefonicky 8:00-15:00 nebo emailem. Nechodit na pracoviště, nejdříve se domluvit telefonicky, nebo emailem s paní Bendovou., , Společnost IF FACILITY, a.s. nabízí pracovní místo oblastní FACILITY MANAŽER. Jedná se o práci na hlavní pracovní poměr 8 hodin denně, nebo i na zkrácený pracovní poměr 6 hodin denně po domluvě. Pracovní pozice je vhodní i pro OZP a OZZ., Mzda činí při plném úvazku 22000 - 25000 Kč/měsíc podle pracovních zkušeností., Požadujeme středoškolské vzdělání ukončené maturitou, řidičské oprávnění sk. B, základní znalost práce na PC, trestní bezúhonnost, spolehlivost, odpovědnost a dochvilnost., Nástup možný ihned., Zaměstnanecké bonusy, odměny.. Pracoviště: If facility a.s. - 001, Antala Staška, č.p. 510, 140 00 Praha 4. Informace: Marcela Bendová, +420 778 407 021.