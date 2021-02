„Memorandum vyjasňuje jednotlivé vztahy a to, že budeme pracovat na smíšené městské čtvrti, která by měla sloužit hlavně k dostupnému bydlení,“ uvedl pražský radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09).

Součástí plánů je také vznik parku. „Projekt by měl nastavit nový standard, jak pracovat s pozemky v držení města,“ dodal Hlaváček.

Za hlavní město navrhne řešení nově vzniklý městský developer, tedy Pražská developerská společnost (PDS). Právě výstavbu bytů u stanice metra Palmovka zmínil nedávno Hlaváček jako jeden z prvních chystaných projektů městského developera.

Forma spolupráce mezi hlavním městem a pražským dopravním podnikem na rozvoji území zatím není jasná. Může jít o nájemní či mandátní smlouvu, výpůjčku, právo stavby a ve hře je podle radních i vytvoření společného podniku.

Co bude s torzem radnice?

Otazníky nadále visí nad torzem nové radnice Prahy 8. Jak se zakonzervovanou stavbou naložit, už řeší také magistrát. Jako podklad pro rozhodování slouží obsáhlá analýza od společnosti Ernst & Young, kterou si loni objednala Praha 8. Takzvaná Nová Palmovka, která měla kromě radnice zahrnovat i obchodní část, je proto součástí řešeného území.

Z analýzy Ernst & Young vyplynuly dvě preferované varianty. „Buď prodej, anebo koncese, tedy dostavět objekt s pomocí soukromého investora, který by ho poté provozoval. Praze 8 by nemovitost na určitou dobu zůstala ve vlastnictví. K oběma variantám přibyla aktuálně ještě jedna, a to takzvané odsvěření, kdy by se budova i s pozemky převedla za úplatu na hlavní město,“ popisuje Tomáš Hřebík, radní Prahy 8 pro strategický rozvoj.

Tato úvaha, jak se problému zbavit, souvisí právě s čerstvým memorandem, schváleným tento týden pražskými radními.

Příliš velké sousto

„Protože se jedná o celoměstsky významnou oblast, mělo by se s radnicí v objektu Nová Palmovka v jakémkoliv řešení počítat jako s nedílnou součástí území tak, aby byl zachován funkční celek a kompaktnost,“ dodal Hřebík.

Historie výstavby radnice začala před 11 lety, kdy tehdejší vedení městské části zadalo projekt svého budoucího sídla, který zahrnoval i obchodní část.

Brzy se však ukázalo, že jde o příliš velké sousto. Navíc se po komunálních volbách v roce 2014 změnilo politické rozložení sil. O rok později se výstavba Nové Palmovky zastavila a začala série sporů mezi investorem a stavební firmou. Zároveň kauza přerostla hranice městské části, protože případná dostavba budovy je zcela mimo finanční možnosti Prahy 8.