Oblast Palmovky a dolní Libně má nyní nadějnější vyhlídky na to, že se v následujících letech postupně stane živější, bezpečnější, čistší a přívětivější lokalitou. Zastupitelstvo Prahy 8 v květnu schválilo zadání územní studie pro rozsáhlou oblast mezi řekou a železničním „obchvatem“. Dokument bude základním podkladem pro její dlouhodobý rozvoj.

Radnice „osmičky“ do konce příštího týdne provozuje u stanice metra Palmovka informační kontejner, kde jsou zájemcům k dispozici informace o plánovaných projektech, včetně map a vizualizací. Na večer rovněž bývají u kontejneru připraveni odpovídat na otázky experti v oblasti územního rozvoje a součástí doprovodného programu jsou i komentované procházky po okolí.

Změny související s územní studií mají zahrnovat třeba revitalizaci Rokytky a Elsnicova náměstí. „Po osvobození Rokytky z technického koryta si budete moci užít pobytu v parku v těsném kontaktu s vodou,“ slibuje propagační leták ke studii. První změny se dají čekat ještě před jejím dokončením. Samotný přestupní uzel MHD na Palmovce by mohl mít už příští rok novou dlažbu bez nevzhledných betonových vyvýšenin a s novou kavárnou.

Otevřená čtvrť

„Palmovka by se měla v příštích letech proměnit v příjemnou polyfunkční čtvrť se svou typickou identitou. Nenecháme si ujet vlak, tak jako na Rohanu, chceme Palmovku dostupnou pro všechny, aspoň v těch částech, kde to můžeme ještě ovlivnit,“ řekl radní Tomáš Hřebík (STAN).

Do roku 2025 má také dostat zcela novou podobu náměstí Bohumila Hrabala. To bude po realizaci projektu Palmovka One propojené vnitřním atriem k ulici Na Žertvách s ulicí Na Hrázi. V místě vznikne nejméně pět stovek bytů, které doplní řada obchodů a služeb i velké množství zeleně a vodních prvků. „Nepůjde o uzavřenou část města s luxusními apartmány a závorami. Otevřenost široké veřejnosti je určujícím prvkem také tohoto záměru,“ dodal Hřebík.

Veřejnost se může do přípravy rozsáhlých změn zapojit několika způsoby. Na webové platformě PalmovkaTED.cz může kdokoliv vyplnit komplexní dotazník, který se ptá mimo jiné na spokojenost s dostupností jednotlivých typů služeb. Do 20. června je také možné projevit v online anketě názor na to, jak by měla vypadat umělecké instalace, která bude po modernizaci stejnojmenného náměstí odkazovat na slavného spisovatele.

Hlas lidu na papírku

Participace veřejnosti se děje i u samotného kontejneru, kde je možné nalepit papírky s nápady, jaká má či nemá Palmovka být. Každý den jich přibývají desítky a třeba ve čtvrtek lidé napsali mimo jiné tyto vzkazy: "Řešit hluk z viaduktu (zeptat se na SŽDC), Pořád se schůzuje a plánuje a nic se neděje, Na Žertvách na nás najíždějí zásobovací vozy".

„Jde nám o to zeptat se lidí, co jim v lokalitě chybí a vadí. Kde se cítí bezpečně a kde naopak nebezpečně při jízdě na kole. Kde by mohla v budoucnu být školka nebo obchody… Smyslem této participace i samotné územní studie je zaručit, aby byl rozvoj Palmovky promyšlený,“ zdůraznil místní zastupitel a zároveň koordinátor platformy Palmovka Teď Petr Pelc (TOP 09).

Ten věří, že už nejbližší plánované úpravy u stanice metra změní celkovou atmosféru místa. „Sociální skladbu návštěvníků může zpestřit už samotný fakt, že budou mít lidé důvod se tu zastavit,“ poznamenal Pelc v souvislosti s dopravním uzlem, který je proslulý výskytem drogových dealerů a dalších problematických jedinců.

Stávající podoba Palmovky je nedůstojná

„Budujeme funkční městské centrum, které má ambici stát se kulturní a společenskou protiváhou Anděla,“ tvrdí investoři a tvůrci projektu Palmovka One, který vznikne na místě někdejšího autobusového nádraží. Cílem radnice i magistrátu je postupné zredukování automobilové dopravy v celé oblasti a její proměna ve významné společenské a obchodní centrum v kombinaci se zlepšením podmínek pro život.

„Stávající podoba Palmovky je nedůstojná. V Praze už není mnoho podobně zanedbaných míst. Jsem proto i za obyvatele metropole rád, že se situace mění. Takto skvělá městská struktura si zaslouží nový život,“ komentoval chystané změny architekt a náměstek primátora Petr Hlaváček (Spojené síly / TOP 09).