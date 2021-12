Okolí Palmovky se změní, náměstí Bohumila Hrabala má být novým centrem Prahy 8

/FOTOGALERIE/ Ze zanedbaného náměstí Bohumila Hrabala by mělo být do čtyř let nové centrum Prahy 8 s celoměstským významem. Metropole a městská část koordinují přípravu revitalizace vlastního náměstí s developerským projektem polyfunkčního domu Palmovka One. Výsledkem má být vedle celkového zvelebení Palmovky příjemný veřejný prostor s množstvím vláhy a stínu v teplých měsících i navazující komplex s obchodní pasáží a byty či kancelářemi v nadzemních patrech. Do úpravy prostoru mezi ulicemi Na Žertvách a Na Hrázi plánuje hlavní město investovat kolem 80 milionů korun.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Budoucí podoba náměstí Bohumila Hrabala. | Foto: Praha 8

Projektování změn, mezi nimiž bude i zánik málo využívaného autobusového nádraží, nebylo snadné. Území je „komplikované“ vzhledem k většímu množství majitelů pozemků, tubusu metra pod povrchem i blízkými pietními místy, spojenými s tragickou minulostí židovského národa. „I díky velmi citlivému řešení na novém náměstí vznikne kultivovaný prostor pro cestující, setkávání i zákoutí pro dětské aktivity. A to celoročně, čemuž napomohou nejen zelené střechy stromů, ale také příjemné kavárny v objektu ochranného systému metra a další zastřešené prostory,“ přiblížil budoucnost radní pro městský majetek Jan Chabr (Spojené síly, TOP 09). Také podle radního Prahy 8 pro strategický rozvoj Tomáš Hřebíka (Spojené síly pro Prahu 8 / STAN) zásahy na Palmovce umožní vytvořit náměstí 21. století a klíčový veřejný prostor. „V dohledné době se Palmovka promění ve velmi lukrativní čtvrť, která bude nesrovnatelná oproti dnešnímu stavu,“ prohlásil Hřebík. Přes Florenc půjde projít pěšky. Urbanistickou soutěž vyhráli Češi a Slováci Projekt nového Hrabalova náměstí připravili architekti z ateliéru Unit. Technickou výzvu s tubusem metra vyřešili tak, že namísto větších zelených ploch nakreslili do výkresů menší prvky, včetně třeba „zelených“ přístřešků, které budou prostranství ochlazovat nebo efektivně využívat srážkovou vodu. Zajímavě naložili také s rébusem, jak symbolicky připomenout osobnost, po níž je náměstí pojmenované. Slavný libeňský literát nebude mít na budoucí promenádě sochu, budou ho ale připomínat drobné instalace, nenápadné upomínky a také vznikající kniha s texty od dvanácti předních českých prozaiků na motivy Bohumila Hrabala jako libeňského „starousedlíka“. „Praha má řadu čtvrtí, které se takzvaně zvedly. Za všechny zmíním Karlín nebo Žižkov. A Palmovka má v tomto směru ještě větší potenciál. Je to celoměstsky významný dopravní uzel se specifickou identitou, s níž se pojí i onen odkaz Bohumila Hrabala,“ upozornil Filip Tittl z ateliéru Unit. Budoucí tvář Hrabalova náměstí ovlivnila v rozsáhlé participaci i laická veřejnost. Finálnímu projektu předcházel dvoutýdenní workshop, stovky až tisíce občanských podnětů, stovky hodin hloubkových rozhovorů s Pražany o potřebách lokality. Návrhy samotných obyvatel „Podoba náměstí vychází zejména z návrhů samotných obyvatel. Rozloučíme se s individui, která nyní Palmovku okupují a vytvoříme zde příjemné místo pro setkávání místních. Náměstí bude konečně vypadat tak, jak si zaslouží, a ne jako prostor, kterým se ve večerních hodinách bojíte procházet,“ komentoval plán na proměnu Palmovky Petr Pelc, koordinátor projektu Palmovka TEĎ a místní zastupitel za Spojené síly pro Prahu 8 / TOP 09. „Palmovka navzdory už realizovaným dílčím úpravám stále ještě trpí syndromem ‚rozbitého okna‘. Palmovka TEĎ vyjadřuje snahu o motivování veřejnosti, aby se o lokalitu zajímala, o její ‚vtažení‘. A jednoznačným cílem je ‚uzdravení‘ tohoto místa,“ dodal Pelc. Nejen Palmovku, ale i další „dopravní uzly“ v Praze 8 (Florenc, Kobylisy, Ládví), se zdejší radnice snaží mít více pod kontrolou. Častější „preventivní“ akce Policie ČR se v těchto místech zaměřují na jedince s kriminální minulostí nebo podezřelé z distribuce drog. Viditelná přítomnost policistů je podle starosty Ondřeje Grose základním předpokladem eliminace nežádoucích společenských jevů. Středočeši a Pražané chtějí být lepšími sousedy. Potvrdí to písemně „Náš apel na hlavní město, aby posílilo počty uniformovaných strážníků na ulicích stále trvá. Viditelnou přítomnost strážníků v problémových lokalitách považuji za klíčovou formu prevence a zlepšení bezpečnostní situace. V neposlední řadě také přítomnost uniformovaných strážců zákona přispívá k většímu pocitu bezpečí našich obyvatel,“ zdůraznil Gros. Nové Hrabalovo náměstí má být přitom jen začátkem proměny širšího území od Libeňského mostu po ulici Zenklovu. Magistrát v listopadu schválil investici 26 milionů korun do vybudování tři metry široké a osvětlené cesty pro pěší, spojující Švábky a Zenklovu. Už začátkem následujícího léta by tak měla vzniknout zkratka z Palmovky na Invalidovnu nebo Rohanské nábřeží, protínající rozsáhlý brownfield, na jehož místě vznikne v dalších letech městský bulvár obklopený 280 městskými nájemními byty, parkem atd. Kvůli těmto plánům se momentálně pořizuje několik změn územního plánu. A zastupitelstvo Prahy 8 také čerstvě přijalo předání torza připravovaného sídla městské části magistrátu. Tzv. Nová Palmovka, za níž už městská část zaplatila firmě Metrostav na základě původní smlouvy stovky milionů korun za nerealizované úkony, by se mohla stát novým sídlem Evropské kosmické agentury.