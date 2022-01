V lokalitě, vymezené ulicemi Libeňský most, Voctářova, Švábky, Sokolovská a Zenklova, v současné době probíhá změna územního plánu a než bude možné proměnu brownfieldu v novou městskou čtvrť odstartovat, chce město oblast upravit a umožnit tak její dočasné využívání. „Proměna brownfieldu je náročný projekt, vyžadující mnohaletou a složitou přípravu. Rádi bychom ale toto období využili k postupné kultivaci daného území. Očistíme ho, ošetříme stávající zeleň, a kde to bude možné, nabídneme k dočasnému užívání,” uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN).

Prvním viditelným počinem, kterým o sobě dá počínající proměna Palmovky vědět, tak bude vybudování cesty propojující Palmovku s ulicí Švábky a Rohanským nábřežím. „Nová, zhruba tři metry široká cesta, díky níž si lidé zkrátí cestu z Palmovky na Invalidovnu nebo Rohanské nábřeží, povede napříč celým rozvojovým územím a počítá se s ní také v připravovaném projektu. Bude bezpečně oddělená od zbývajících pozemků a v noci dostatečně osvětlená,“ přiblížil podobu cesty pro pěší náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Nové spojení Libně s Karlínem by mělo být do provozu uvedeno již letos v červnu.

První dům za pět let

Další krok na cestě k nové podobě dosud tak trochu přehlíženého území učinila v polovině ledna Pražská developerská společnost, když vyhlásila výběrové řízení na zpracovatele architektonického návrhu a projektové dokumentace pro první ze dvou polyfunkčních domů, které by měly stát na pozemcích města na nároží ulic Zenklova a Libeňský most.

„Palmovka je nejcennějším rozvojovým územím v širším centru Prahy, které má město pod vlastnickou kontrolou a které na využití svého potenciálu stále čeká. Společně s Městskou částí Praha 8 a Dopravním podnikem hl. m. Prahy hledáme optimální směr pro budoucí využití a rozvoj celé lokality. Přípravu projektové dokumentace pro polyfunkční dům u křižovatky ulic Libeňský most a Zenklova však lze jako jeden z prvních kroků k nové Palmovce spustit již nyní,“ uvedl náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09).

Okolí Palmovky se změní, náměstí Bohumila Hrabala má být novým centrem Prahy 8

„Jedním z požadavků výběrového řízení je minimální spotřeba energie jak v průběhu výstavby, tak v následném provozu budovy. Budeme upřednostňovat stavební materiály, u nichž bude možné doložit jejich šetrnost k životnímu prostředí v podobě certifikátů a environmentálního prohlášení produktu. Městská výstavba reprezentuje obec, a proto musí být architektonicky kvalitní a spoluvytvářet městské prostředí,“ podotkl ředitel Pražské developerské společnosti Petr Urbánek.

V přízemí a prvních dvou patrech obou objektů se počítá s univerzálně využitelnými nebytovými prostory, které budou moci sloužit jak k obchodním, tak administrativní účelům. Na ně pak navážou podlaží s městskými nájemními byty. Přípravy a stavba prvního domu, který vyroste do výšky sedmi nadzemních podlaží a k nájmu nabídne 24 bytů, se odhadují na přibližně pět let. Investiční a projektová příprava druhého polyfunkčního domu, v němž by se mělo nacházet zhruba 27 nájemních bytů, bude zahájena v případě schválení navržené změny územního plánu.

Spolupráce města a soukromého sektoru

Ledy se na Palmovce pohnou i v místě opuštěného staveniště, roky hyzdícího křižovatku Sokolovské a Zenklovy. Pražské zastupitelstvo totiž loni v prosinci rozhodlo o převzetí pozemku a dokončení rozestavěné Nové Palmovky pod taktovkou města. A ačkoli ještě není zřejmé, čemu a komu bude objekt po svém dokončení sloužit, městu se tak tímto rozhodnutím otevřela možnost propojit území Nové Palmovky s připravovanou multifunkční městskou čtvrtí ležící v sousedství.

Promění se i území nacházející se při ulici Na Žertvách – přímo nad stanicí metra Palmovka. Projekt s pracovním názvem Palmovka One, za nímž stojí společnosti Landia Management a Discovery Group, nabídne zhruba tři stovky bytů a šest tisíc metrů čtverečních komerčních prostor. V plánu je i oživení nádraží Dolní Libeň a okolí synagogy na Palmovce, nové tváře se dočká také náměstí Bohumila Hrabala, jehož výsledná podoba vyšla zejména z návrhů samotných obyvatel.

Zastupitelé řekli ano. Rozestavěnou Novou Palmovku převezme a dokončí město

„S ohledem na to, že jsme převzali odpovědnost za proměnu celé této části metropole, už několik let neřešíme jen architekturu a poměr funkcí Palmovka One, ale i jeho okolí. Výsledkem je náměstí Bohumila Hrabala, které svojí kvalitou dosahuje evropských měřítek,” konstatoval Kamil Hošták ze společnosti Landia Management.

Ta byla společně s městskou částí Praha 8 zadavatelem studie nového náměstí. „Bude konečně vypadat tak, jak si zaslouží, a ne jako prostor, kterým se ve večerních hodinách bojíte procházet,“ okomentoval novou podobu místa Petr Pelc, koordinátor webové platformy Palmovka TEĎ, která vznikla z iniciativy městské části Praha 8 a jejímž cílem mimo jiné je propojit jednotlivé aktéry rozvoje oblasti Palmovka.