Putování skončilo u sousoší sv. Václava, kam lidé dorazili po několikahodinovém pochodu historickým centrem Prahy, akce s názvem Svatováclavské duchovní zastavení. Na pódiu u provizorních stánků s občerstvením a upomínkovými předměty se vystřídalo několik řečníků z řad duchovních a politiků. Svatováclavskou tradici připomněla například bývalá předsedkyně Sněmovny Miroslava Němcová (ODS), která kandiduje v obvodu Praha 1 do Senátu.

Procesí se vydalo z Pražského hradu, který je místem odpočinutí sv. Václava, posvátnými místy Prahy k uctění mučedníků, světců a národních patronů k modlitbě za smír a ochraně před epidemií. Na Hradě bylo přibližně 120 účastníků, k modlitbě u Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí dorazilo asi osm desítek lidí. Podle organizátorů byla účast nižší než v minulých letech, přičítají to chladnému počasí a obavám z pandemie koronaviru.

Obřad vedl Piotr Józef Nowicki, který také nesl kopii palladia země české, kovový reliéf zobrazující Pannu Marii s Kristem, který podle legendy darovala sv. Václavu jeho babička sv. Ludmila. "Procesí se koná u příležitosti svátku hlavního patrona české země sv. Václava, Dne české státnosti a také k uctění nadcházejícího 1100. výročí mučednické smrti sv. Ludmily," připomněl Nowicki.

Ochranná moc nad českými zeměmi

Procesí vyšlo ze svatojiřské baziliky k uctění sv. Prokopa do kostela Všech svatých a pokračovalo do svatovítské katedrály k uctění světců a patronů katedrály a uctění sv. Václava ve svatováclavské kapli. Průvod s palladiem se z Pražského hradu vydal do kostela Panny Marie Vítězné k modlitbě a uctění Pražského Jezulátka, dále po Karlově mostě a po uctění sv. Jana Nepomuckého do kostela křížovníků k uctění sv. Anežky České.

Poté pokračovalo na Staroměstské náměstí k obnovenému mariánskému sloupu a do kostela Matky Boží před Týnem k uctění palladia města Prahy - Panny Marie Rynecké.

Palladium sv. Václav nosil celý život na prsou až do svého skonu. Reliéfu je připisována ochranná moc nad českými zeměmi. Dnes je trvale umístěn ve Staré Boleslavi a pouze výjimečně se vystavuje, v procesí je nesena jeho kopie. Ochranný štít palladium provázel podle katolické tradice sv. Václava, když se vydával z Pražského hradu k dojednání smíru s nepřáteli, k ochraně Prahy a zajištění pokoje v českých zemích.