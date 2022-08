Funkcionalistický palác je mezi ulicemi Celetná a Na Příkopě nedaleko náměstí Republiky. Úřad se jej se stejnou vyvolávací cenou neúspěšně pokusil v aukci prodat dvakrát, a to letos v březnu a loni v září. Vyvolávací cena 1,05 miliardy korun je podle dřívějších informací nejvyšší minimální cena požadovaná v aukci za dobu existence úřadu.

Povodí Vltavy investovalo do opatření proti povodním skoro 5 miliard korun

"Pokud by v aukci padl alespoň jeden příhoz a aukce skončila úspěšně, ÚZSVM s ohledem na uzavřenou smlouvu, kterou převzal společně s budovou od tehdejší Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), osloví stávajícího nájemce k dorovnání nejvyšší podané nabídky," uvedla dnes Tesařová. Pokud by nájemce do tří měsíců právo nevyužil, ÚZSVM by uzavřel smlouvu s vítězem elektronické aukce. Nájemce bude mít možnost budovu odkoupit i v případě, že v aukci opět nikdo nepřihodí.

V současnosti prostory funkcionalistického paláce ze 30. let minulého století využívá Divadlo Broadway. Jeho majitelem je Oldřich Lichtenberg, který po březnové aukci ČTK řekl, že palác koupit chtít nebude kvůli smlouvě, jíž je palác zatížen a kvůli níž by ještě několik desítek let majiteli nevydělával. To je podle něj také důvod, proč se palác v dražbě opakovaně nedaří prodat.

V prvních dvou elektronických aukcích neměl o palác nikdo zájem. Jeden zájemce vždy složil kauci, ale při samotné aukci neučinil žádný příhoz (minimálně 200 000 korun). Ve třetím kole musejí zájemci složit kauci 20 milionů korun do 5. srpna do půlnoci.

ÚZSVM převzal stavbu architektů Bohumíra Kozáka a Antonína Černého v roce 2016 od tehdejší SŽDC, dnes Správy železnic. V souladu se zákonem ÚZSVM nejprve objekt nabídl jiným státním institucím, žádná z nich ale o něj neprojevila zájem. Dosud nejvyšší částku 790 milionů korun získal stát z prodeje areálu na náměstí Republiky v Praze a prodejem pražského areálu U Půjčovny, který se po 100 příhozech prodal za 355,1 milionu korun.