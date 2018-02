Padla facka na sále. Místostarostka Prahy 2 Udženija bránila svou kolegyni

/VIDEO/ Rušnější než obvykle bylo v pondělí jednání zastupitelstva druhé městské části. Zastupitelé schválili letošní rozpočet, který počítá s výdaji za necelých tři čtvrtě miliardy korun. Nejsledovanější událostí tohoto setkání se ale stal konflikt mezi zastupitelem Danem Richterem (Občané za spokojené bydlení) a první místopředsedkyní ODS Alexandrou Udženijou. Když se Bárta při svém projevu slovně pustil do místostarosky Mazancové, nejdříve jej bývalý spolustraník Martin Jírovec polil vodou a následně mu Udženija uštědřila facku.

Udženija je zároveň místostarostkou Prahy 2. Richter podle svědků během projednávání privatizace obecního majetku urážel stranickou kolegyni Michaelu Mazancovou, kterou měl vulgárně nazvat „pracovnicí nejstaršího řemesla“. Další zastupitel za OSB Martin Jírovec kvůli tomu vylil Richterovi na hlavu minerálku a Udženija mu rovnou vrazila facku.

„K pondělnímu incidentu se hrdě hlásím. Paní kolegyně zastupitelka Mazancová čelila skutečně už po několikáté vulgárnímu a krajně nemístnému verbálnímu útoku zastupitele Richtera, se kterým to nebylo jednoduché nikdy,“ napsala k tomu Udženija na svém facebookovém profilu.

Richter podal po incidentu na úřadě městské části stížnost za fyzické napadení. „Žádám, aby byla (A. Udženija) podrobena důkladnému psychiatrickému vyšetření a dále žádám, aby jí policie odebrala zbraň, pokud nějakou, podobně jako starostka Černochová, legálně drží. Jako zastupitel se cítím být jejím jednáním ohrožen na svém životě,“ uvádí ve stížnosti Richter. "Vím, že nejde o trestný čin, proto jsem podal stížnost k řešení přestupku. Do třiceti dnů očekávám vyjádření. Dnes jsem se neoficiálně dozvěděl, že městská část stížnost postoupila magistrátu jakožto nadřízenému orgánu," uvedl pro Pražský deník.

Problémový zastupitel

Richter byl sice zvolen za spolek OSB, se stranickými kolegy se ale rozešel a dnes není v jejich klubu. Řada zastupitelů z „dvojky“ označuje Richtera za „problémového“. Jeho opoziční kolega Otto Schwarz (KDU-ČSL) nicméně na svém blogu vysvětluje pondělní potyčku jako důsledek „roky nastřádaných emocí všech akterů“. Subjekt OSB vzešel z nájemníků, kteří kritizovali správu obecních domů. V roce 2010 uspěli ve volbách a pronikli na radnici.

„Pro do té doby dominantní ODS to byla konkurence. Před dalšími volbami slíbila ODS vytipovaným členům OSB koaliční spolupráci výměnou za mlčení o problematických věcech. Podmínkou bylo odstavení nepohodlného Richtera,“ tvrdí autor blogu.

Politik by neměl být sprostý

Připomíná také, že právě Richter upozornil na podezřelé stavební zakázky radnice i na machinace při půdních vestavbách, za které skončil bývalý starosta Prahy 2 Jiří Paluska ve funkci i u soudu. „Zastupitel Richter leží první dámě ODS historicky v žaludku už skoro deset let. Na rozdíl od svých kolegů ze spolku OSB totiž nemlčí,“ komentoval spor zastupitel Schwarz.

K incidentu se na svém FB profilu vyjádřila i starostka Prahy 2 Jana Černochová: "Že (D. Richter) uráží pravidelně mne, mě nerozbrečí, za ty roky už jsem si na: dojičku kapitalismu a hlavu dvojkové mafie… musela zvyknout, ale tolik vulgárních urážek a sprostých slov vůči naší kolegyni Míše, jako od pana Richtera, jsem v žádném vystoupení ´politika´ ještě nikdy a nikde neslyšela. No, co k tomu dodat? Padla zasloužená facka na sále a já děkuju Sandře za to, že to udělala!"