Pacienti a personál nemocnice jako rukojmí? Nehoráznost, brání se Praha 1

Letošní výměna starostů centrální městské části – Pavla Čižinského (Praha 1 sobě) vystřídal Petr Hejma (My, co tady žijeme/STAN) – zcela nabourala vztahy mezi vedením Prahy 1 a magistrátem. Snad není týdne, kdy by se neobjevil vzájemný spor. Poslední hádka se týká Nemocnice Na Františku. Radní Mileně Johnové (Praha sobě), která má na starosti zdravotnictví, kritizuje Hejmův postoj v otázce převodu nemocnice do správy hlavního města.

Nemocnice Na Františku. | Foto: Deník / Jan Prokeš