Zdiby, Praha - Případ je stále v šetření. To je zatím vše, co středočeští kriminalisté řeknou k vývoji kauzy žhářského útoku, při němž neznámý pachatel koncem května udeřil ohněm na dům romské rodiny ve Zdibech na Praze-východ.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

"Vyšetřování pokračuje - zatím ovšem kolegové nedospěli k poznatkům, které bychom mohli prezentovat jako závěry," řekl Jakub Vinčálek z krajského policejního ředitelství.

Podle informací Deníku se dosud neobjevily indicie, které by nasvědčovaly tomu, že se jednalo o útok s rasovým podtextem - současně se však zatím nerýsuje ani jiný motiv, který by útok vysvětloval. Ve Zdibech lze sice narazit na náznaky jisté avezre ke skupině Romů z domu, na který zaútočil žhář - tyto pocity však nejsou spojeny se současnými obyvateli, ale s jejich předchůdci. "Ano, předtím tam bydleli - řekl bych jako nepsaní nájemníci - lidé, s nimiž byly problémy. A s tím souviselo, že někteří z místních byli protiromsky naladěni," potvrdil Deníku vedoucí strážník zdibské obecní policie Luděk Wachtl. Dnes již ale nic z toho neplatí a rodina, jež v domku žije nyní, má v místě velmi dobrou pověst. "Toto jsou vlastníci," poukazuje na rozdíl oproti dřívějšku Wachtl. Také starosta Jan Tvrdý má pro současné obyvatele jen slova chvály. "Od té doby, co tu jsou, tu je pořádek a čisto," připomněl a poukázal na fakt, že rodina si dům opravuje.

Wachtl si nemůže vynachválit bezpečnostní kamery, které v reakci na ohnivou noc nechal před dům nainstalovat starosta Tvrdý. Jejich posláním je odradit případné pachatele, kteří by snad chtěli útok zopakovat. "Skutečně mají efekt; veřejný pořádek se zde zlepšil," konstatoval vedoucí strážník s dodatkem, že lidé "už si nedovolí tolik nadávat jako dřív". Takové jednání se prý jako přežitek z minulých dob skutečně občas vyskytovalo.

Ohnivý útok nikomu neublížil



Na dům romské rodiny ve Zdibech kdosi zaútočil dvěma zápalnými lahvemi v neděli 24. května hodinu před půlnocí. Nádoby s hořlavinou dopadly na zeď domu k oknu a ke dveřím - počínající požár se ale podařilo včas uhasit. Plameny poškodily také rozvodnou skříň a zničily několik párů bot. Útok se obešel bez zranění, škoda byla vyčíslena na deset tisíc korun.

