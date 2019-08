Ještě před akcí radnice se stihl přijít Koněvovi poklonit s modlitbou Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta Miloše Zemana. V pátek na twitterovém účtu reagoval na zprávu o zakrytí sochy velmi emotivně. „Vyzývám všechny slušné lidi: Postavme se proti tomuto zlu, které plive po obětech nacismu, které uráží oběti holocaustu! Vyzývám znovu policii a státní zastupitelství: Začněte konat! Vyzývám politiky: Nemlčte!“ napsal hradní mluvčí.

S modlitbou k Dobrotivému Bohu jsem se poklonil památce Ivana Stěpanoviče Koněva, osvoboditele ČSR i vyhlazovacího tábora Auschwitz. pic.twitter.com/97OSia8I7T — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) August 29, 2019

Ovčáček už dříve nazval starostu Ondřeje Koláře (TOP 09) „lidskou zrůdou“. Praha 6 totiž po posledním (v noci z 21. na 22. srpna) polití pomníku rudou barvou odmítla majetek městské části vyčistit - částečně se toho chopili neznámí lidé, kteří podle Koláře vyslyšeli volání ruské ambasády.

Levný a účinný způsob

Radnici totiž vadí, že důstojník Rudé armády se po osvobození v květnu 1945 zapojil také do potlačení maďarského povstání, řešení berlínské krize stavbou zdi a podle některých historiků se angažoval také v srpnu 1968 při invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Tyto dějinné souvislosti vysvtělují i informační desky u Koněvovy sochy.

Podle webu České televize pracovníci přivezli kolem desáté hodiny dopolední k soše lešení a začali ho kolem ní instalovat. „Sochu Koněva ochráníme před dalším poškozováním levným a účinným způsobem,“ uvedla k tomu oficiální facebooková stránka Prahy 6. „Stavíme lešení, abychom sochu ochránili před dalšími vandalskými útoky. Je to v tuto chvíli nejúčinnější řešení. Nejsme apriorně proti tomu tady sochu mít, ale nejsme schopni ji efektivně ochránit,“ citovala mluvčího radnice Ondřeje Šrámka agentura ČTK.

KSČM proti přepisování dějin

V pátek vydali rozsáhlé prohlášení také čeští komunisté s uvedením, že „KSČM bude vždy tvrdě proti přepisování dějin“. Strana, jejíž někteří členové patří k radikálnímu stalinistickému křídlu a otevřeně schvalují třeba justiční vraždu Milady Horákové, požaduje zachování pomníku v Bubenči.

Kolář se snaží jednat s ruskou stranou o přesunutí pomníku na zahradu ruského velvyslanectví. Jeho zástupci však minulý týden ostře odsoudili pomalování Koněva, Rusové označili jednání neznámého pachatele za barbarský čin a urážku památky vojáků Rudé armády. Kauza by se měla řešit na zasedání zastupitelstva 12. září. „Není to ale tzv. deadline, do kterého bude jasno. Ozvali se nám už dva zájemci, kteří by ji chtěli do svých muzeí. Uvidíme, jak se diskuse vyvine,“ řekl mluvčí Šrámek.

Ruské ministerstvo zahraničí kvůli Koněvovi povolalo chargé d\'affaires českého velvyslanectví v Moskvě a vyjádřilo důrazný protest proti zhanobení pomníku, ačkoliv socha není oficiálním válečným hrobem a nepodléhá bilaterální smlouvě. Česká diplomacie sdělila, že právě kvůli tomu nemůže do věci samosprávy zasahovat.