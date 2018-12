Ovčáček měl přednášku na VŠE. Proděkan: Je vtipný, někteří novináři mu i závidí

Nedlouho poté, co účast bývalého šéfa komunistické Státní bezpečnosti Alojze Lorence na besedě se studenty Univerzity Karlovy k výročí 17. listopadu vyvolala poprask, vystoupil na akademické půdě také prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Miroslav Ševčík, proděkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze, jej pozval na jeden z kurzů a uvedl Ovčáčka jako „nejvzdělanějšího tiskového mluvčího, kterého kdy jaký prezident měl.” A zase se spustilo velké haló.

Reportáž odvysílala televize Seznam a informaci na twitteru oznámil reportér Václav Dolejší. „Lorenc na UK, Ovčáček na VŠE. To je výzva pro ostatní univerzity. Měly by si pospíšit, Jakešovi už je 96 let a nebude tu věčně,“ napsal poslanec a exministr financí Miroslav Kalousek. Uživatelé sociálních sítí pak označují přednášku mluvčího prezidenta Miloše Zemana na pražské ekonomické univerzitě za trapas či jako vrcholný „trolling” (nebo také trolování je definováno jako obtěžující činnost v diskuzích a na chatech, nevhodné příspěvky a neopodstatněná kritika - pozn. red.).

Šedesátiletý docent Miroslav Ševčík působil na VŠE už za minulého režimu, před rokem 1989 byl členem KSČ. Nyní je fakultním proděkanem pro studium. Letos jej vyznamenal jemu blízký exprezident Václav Klaus ve svém institutu. Ševčík čelil kvůli svému chování a veřejnému vystupování několika výtkám z akademické obce. V roce 2014 se v médiích probírala jeho dálniční jízda v protisměru s použitím modrého majáku.

Na facebooku se zase objevují komentáře od bývalých či současných studentů VŠE, kterými se od národohospodářské fakulty distancují. Někteří si přejí, aby to celé byl jen vtip. Ovčáčkovu účast ovšem proděkan Ševčík obhajuje. „Dáváme prostor hostům ze širokého spektra, chceme studentům přiblížit hospodářskou politiku lidmi z praxe,” řekl v rozhovoru pro Pražský deník mediálně známý vysokoškolský pedagog.

Součástí vedlejší specializace Managment hospodářské politiky bývají právě i kurzy z hosty z praxe. V rámci Organizace trhů a odvětví pohledem manažerů vystoupil třeba Vladimír Piskáček, ředitel redakcí vydavatelství Economia, pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová či šéf společnosti ČEZ Vladimír Beneš. Tento týden by měl hovořit na VŠE rovněž poslanec Petr Gazdík (STAN), který přiblíží rozdíly mezi tvorbou rozpočtu obce (Gazdík je starostou Suché Loze) a státu. „Myslím, že je to vyvážené,” dodal Ševčík.

Ovčáček se skoro dojal

S kritikou části veřejnosti se - byť ze zásady nepoužívá sociální sítě - zkušený ekonom vyrovnává po svém. „Novodobí kádrováci a lepšolidi, kteří si myslí, že mají patent na rozum, by chtěli rozhodovat, kdo může přednášet,” sdělil. „Ano, Ovčáček je vtipný a dvě třetiny lidí mu nepřejí, někteří novináři možná i závidí,” uvedl Ševčík s tím, že ani on se všemi Ovčáčkovými (potažmo Zemanovými) názory nesouhlasí.

Ševčíkovi však mnozí vyčítají hlavně to, jak Ovčáčka v univerzitní posluchárně uvedl: „Pouze z toho, jak sleduji dlouhá léta situaci, vám musím říct, že to je asi nejvzdělanější tiskový mluvčí, kterého kdy jaký prezident měl.”

„Děkuji za představení i za pochvalná slova, až jsem se skoro dojal,” reagoval devětatřicetiletý Ovčáček a přednášel na téma „fake news“ - tedy falešných zpráv. „Dezinformace se podílejí i na práci mluvčího prezidenta republiky. Nikoliv v tom slova smyslu, že bych se podílel na šíření dezinformací, ale v tom slova smyslu, že se setkávám s dezinformacemi," hovořil Ovčáček ke studentům podle Seznamu se svou typickou dikcí.

Faktem je, že Ovčáček odešel z Arcibiskupského gymnázia na pražském náměstí Míru na soukromé Ekologické gymnáziu, kde odmaturoval. Vysokoškolské studium ani nedokončil, žurnalistickou kariéru začal jako redaktor komunistických Haló novin, pak psal i do Blesku a Práva, odkud měl jako politický zpravodaj k Miloši Zemanovi velmi blízko.

Od konce roku 2013 je jeho mluvčím a o pár měsíců později se stal i ředitelem Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky. Postupně se vypracoval ve velmi výraznou osobnost, Městské divadlo ve Zlíně parodovalo v roce 2016 prezidentova mluvčího v satirickém představení Ovčáček čtveráček, loni mělo premiéru pokračování Ovčáček miláček.

Protesty studentů proti Babišovi

Jak tedy myslel proděkan Ševčík svůj výrok o Ovčáčkově vzdělanosti? „I když nemá titul, je nejinteligentnější mluvčí prezidenta, zná toho hodně. A nikdo neuměl strhnout takovou pozornost na sebe,” vysvětlil garant kurzu, jehož se Ovčáček zúčastnil. Ševčík nezaznamenal mezi několika desítkami posluchačů ani jednu negativní odezvu.

Když Ovčáček byl v květnu 2016 jedním z hostů kurzu Hospodářská politka pohledem jejich tvůrců, hodnotili někteří lidé jeho pozvání jako ostudu. Letos na jaře sepsali studenti stejného předmětu „Petici proti přednáškám členů vlády bez důvěry na VŠE“, nelíbilo se jim totiž pozvání premiéra Andreje Babiše a jeho ministrů (tehdy ještě v demisi).

„Hospodářskou politiku dělají všude na světě v pluralistických demokratických společnostech politici. Reálně ji povětšinou nedělají aktivisté, novináři a hloučkaři na náměstích. Výsadou demokracie je to, že se k ní mohou vyjadřovat,“ píše na webu VŠE o kontroverzním kurzu fakultní tajmeník Daniel Váňa. Text petice podle Váni připomínal „spisek kádrováka z dob Vasiľa Biľaka. Ale autoři petice pravděpodobně nebudou vědět, kdo to byl. Podstata snahy o cenzuru však bohužel zůstává stejná.“