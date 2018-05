Otrávený agent Skripal byl v roce 2012 tajně v Praze

Doprava a logistika - Doprava a logistika Skladník 14 000 Kč

Skladníci, obsluha manipulačních vozíků. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Nepřetržitý provoz, úvazek: . Mzda min. 14000 kč, mzda max. 16500 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Místo pracoviště:, - AHOLD Czech Republic a.s., V Honech 500, 250 67 Klecany, , Prvotní kontakt:, - osobně na adrese místě výkonu práce ve Čt od 10:00 do 13:00, - e-mail: info@didur@seznam.cz, - tel.: 777 857 111, , Upřesňující údaje:, Požadujeme:, - pracovitost, spolehlivost, manuální zručnost, jedná se o fyzicky náročnější práci, - zdravotní průkaz, - výpis z rejstříku trestů, - upřednostníme praxi ve skladu a zkušenosti s řízením VZV, Místo výkonu práce: AHOLD Czech Republic a.s. - V Honech 500, Klecany 250 67. Pracoviště: Didur s.r.o. - klecany, V Honech, č.p. 500, 250 67 Klecany. Informace: Oksana Danyliv, +420 777 857 111.