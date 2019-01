Praha - Vysoké koncentrace jedovatého ozonu v ovzduší přiměly tuto středu pracovníky Českého hydrometeorologického ústavu vyhlásit v Praze smogovou situaci. Na vině byly vysoké teploty, bezvětří a samozřejmě také automobilová doprava.

Individuální automobilová doprava nese hlavní podíl na znečišťování pražského ovzduší polétavým prachem a dalšími škodlivinami. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Nejen meteorologové, ale třeba i Centrum pro životní prostředí a zdraví dlouhodobě upozorňuje, že nejen v letních, ale zejména v zimních měsících Pražané vdechují také mnohem více polétavého prachu, než je zákonem povoleno. A opět je hlavní příčinou automobilová doprava.

Také proto se hlavní město zřejmě brzy stane součástí nové strategie ministerstva životního prostředí, která má za cíl zlepšit do roku 2020 ovzduší v celé České republice. Pravděpodobně už příští týden uzavře Praha s ministerstvem dohodu o spolufinancování dílčích opatření.

Půjde například o brzké zavedení takzvaných nízkoemisních zón, které starším automobilům uzavřou vjezd do širšího centra metropole. Peníze mají putovat i na doplnění sítě P+R záchytných parkovišť na městských periferiích, na další výstavbu cyklostezek, nebo na projekty sdílení automobilů, nebo jízdních kol.

Dokument o předběžné dohodě s ministerstvem už schválili pražští radní.

Hlavní podíl na znečišťování ovzduší

Automobilová doprava nese největší vinu na tom, že se v Praze špatně dýchá. A to v průběhu celého roku. Jak v roce 2011 uvedla tak zvaná emisní inventura, zpracovaná Českým hydrometeorologickým ústavem, podíl automobilové dopravy na emisích jedovatých škodlivin typu oxidů dusíku, benzenu, ale i polétavého prachu v pražském ovzduší činí v průměru sedmdesát procent.

I proto je podle vedení hlavního města nutné financovat opatření, vedoucí k postupnému snižování zátěže obyvatel Prahy v podobě zavádění nízkoemisních zón, doplňování sítě záchytných parkovišť, výstavby dalších cyklostezek, či realizace projektu sdílení aut a jízdních kol.

Praha se zřejmě stane součástí strategie ministerstva životního prostředí, která má za cíl zlepšení ovzduší v České republice do roku 2020. Ministerstvo pravděpodobně bude některá výše uvedená opatření spolufinancovat.

„Podporujeme zavádění opatření směřujících k udržitelné dopravě a chceme motivovat občany k vyzkoušení si i jiných způsobů dopravy než automobilové. Prostor v ulicích patří nejen autům, ale především lidem tedy také chodcům, cyklistům a městské hromadné dopravě," uvedl už dříve, u příležitosti zahájení loňského Evropského týdne mobility primátor Tomáš Hudeček.

Více než třetina Pražanů se dusí

Urychlené zavedení nízkoemisních zón podporuje například i Centrum pro životní prostředí a zdraví. To už několik let vydává varovné zprávy informující o tom, že Pražané dlouhodobě vdechují mnohem více rakovinotvorného polétavého prachu, než je zákonem povoleno.

Na podzim roku 2012 i 2013 například uvedlo, že: „na některých místech metropole, konkrétně v Praze 1, 2, 5, 6, 8 a 10 byl zákonem povolený počet dní, po které smí množství prachu přesáhnout denní limit, překročen už v srpnu, respektive v říjnu."

Z tohoto prohlášení vyplývá, že závažný problém se dotýká více než třetiny obyvatel hlavního města. Také měřící stanice Českého hydrometeorologického ústavu potvrdily, že stovky tisíc lidí v Praze vdechnou za rok asi dvakrát více polétavého prachu, než dovoluje česká legislativa, i doporučení Světové zdravotnické organizace. Jen v roce 2012 se například smíchovští dusili polétavým prachem celých osmašedesát dní, karlínští pětapadesát dní, vršovičtí třiapadesát dní.

Fakt, že za obrovské koncentrace polétavého prachu v pražském ovzduší může individuální automobilová doprava, mimo jiné potvrzuje i studie vědce Radima Šráma z Ústavu experimentální medicíny při Akademii věd České republiky. Ta zároveň důrazně varuje před vážnými až fatálními zdravotními následky pro lidi, dlouhodobě vystavené vdechování tohoto typu škodlivin. Nízkoemisní zóny, coby dílčí opatření, vedoucí alespoň k částečnému zlepšení ovzduší v Praze podporuje.

Nízkoemisní zóny snad už v roce 2015

A zóny by se mohly sát realitou od roku 2015. Městští radní už v květnu projednali dvě varianty zavedení zón, do nichž by nesměly vjíždět auta, nesplňující ekologické limity. „Buď omezíme vjezd do centra Prahy, anebo zónu rozšíříme až k městskému okruhu," komentoval tehdy náměstek primátora Jiří Nouza. Později upřesnil, že „menší" varianta zahrnuje pruh území od Jižní spojky v šíři mezi Braníkem a Krčí až do Dejvic a Bubenče.

Součástí zóny by pak bylo i Staré a Nové Město, Malá Strana, Vyšehrad, Podolí, Pankrác, část Smíchova a Holešovic. V druhé variantě by pak do nízkoemisní zóny patřily kromě zmíněných čtvrtí navíc ještě Žižkov, Vršovice, Vinohrady, Nusle, Karlín, Strašnice a kompletní Holešovice. Rovněž by v ní byla část Libně.

Už dříve si magistrát nechal zpracovat studii, která konstatovala, že Praze v zavedení zón nebrání vesměs nic. Neshledala především legislativní překážky. Po případném schválení zón městským zastupitelstvem by pak nutně musela následovat roční lhůta, během které by se řidiči na opatření mohli připravit.

Jak vyplývá z projednané analýzy, Praha se pravděpodobně přikloní k takzvanému německému modelu. Každé auto by pro vjezd do zóny muselo být vybaveno speciální plaketou.

Vyhodnocení jednotlivých ekologických limitů

Pražský deník už dříve informoval, že magistrátní studie se zabývala i konkrétním vyhodnocením jednotlivých ekologických limitů s ohledem na případný vjezd aut do zóny. V první variantě vytyčené na území od Jižní spojky po Stromovku a od Hradčan, Malé Strany a Smíchova na západě po Staré, Nové Město, Nusle a Krč na východě by vedle rezidentů mohli vjíždět pouze řidiči vozů, označených plaketou s emisní třídou EURO 2 (splňují vozy vyrobené od roku 1997).

Do samotného historického jádra by pak, opět vedle rezidentů, směly vjíždět vozy, označené emisní třídou EURO 3 (vozy, vyrobené od roku 2001), případně ty nejekologičtější s emisní třídou EURO 4 (vozy, vyrobené od roku 2006). Zavádět ve svých katastrech nízkoemisní zóny mohou města a obce na základě rozhodnutí vlády z února loňského roku. Představitelé samospráv mají možnost sami rozhodovat o rozsahu zón, přísnosti podmínek, či o podobě výjimek například pro rezidenty, či tělesně handicapované.

Náměstek Nouza v březnu podotkl, že pokud se metropole přikloní k emisní normě Euro 4, pak by do zóny mohly vjet jen automobily s rokem výroby 1998 a novější v případě nafty, u benzinu by se jednalo o vozy od roku 2005 a novější.

Další možnosti zlepšení ovzduší v Praze

Rozšíření stávající sítě záchytných P+R parkovišť

Budoucí spolupráce Prahy a ministerstva životního prostředí na zlepšení ovzduší v metropoli do roku 2020 může přinést i rozšíření stávající sítě záchytných, tak zvaných P+R parkovišť. Jak už letos na jaře informoval pražský magistrát, na nové záchytné parkoviště na Černém mostě už bylo vydáno rozhodnutí EIA (studie dopadů na životní prostředí).

Další parkoviště by pak prý měla vzniknout Na Knížecí, na Opatově, nebo v Troji. V budoucnu stále není vyloučena dostavba záchytných parkovišť na Zličíně, nebo v lokalitě Veleslavín / Vokovice.

Lokalita Černý Most: Celková zastavěná plocha bude činit cca 12 000 metrů čtverečních. Objektové parkoviště bude napojeno na stávající lávku pro pěší, která vede ke stanici metra. Předpokládá se realizace 860 stání.

Lokalita Na Knížecí: Jednáním s českými drahami se Technická správa komunikací (TSK) pokouší získat do pronájmu pozemek o výměře cca 12 300 metrů čtverečních pro asi 450 parkovacích míst.

Lokalita Opatov: Předpokládá se realizace 1000 parkovacích stání. Počátkem roku 2014 TSK zadá zpracování nutných průzkumů, dokumentaci EIA.

Lokalita Troja: Na základě usnesení městské rady z října 2013 vznikla nová lokalita P+R Troja v blízkosti nového Trojského mostu. Přestože se v nejbližší době zprovoznění tohoto P+R nepředpokládá, TSK lokalitu sleduje.

Lokalita Veleslavín / Vokovice: Dosažitelná kapacita P+R se předpokládá v objemu až 400 parkovacích stání. V současné době probíhá projednání záměru s Městskou částí Praha 6.

Další lokality: Součástí realizace tunelového komplexu Blanka je i stavba podzemních parkovacích garáží na Letenské pláni a v oblasti Prašného mostu. Před finálním dokončením tohoto projektu pokračují úvahy o možnosti využití kapacity garáží Prašný most a části kapacity garáží pod Letenskou plání pro potřeby P+R. Po loňské úpravě vedení tramvajových linek (vzniku páteřních linek), která vedla ke zkrácení následného intervalu i na pravobřežní tramvajové radiále z Modřan, se uvažuje o možnosti vzniku lokality P+R v Modřanech.

Sdílení aut - Carsharing

Od roku 1990 do roku 2012 se zvýšil počet aut v metropoli z 336 tisíc na téměř 953 tisíc. Praha by ráda tento počet snížila podporou programu sdílení aut, tak zvaného Carsharingu.

Podle zkušeností ze západních metropolí se dá jedním sdíleným autem nahradit až osm automobilů. S možností zavedení sdílení aut se počítá i v koncepci rozšíření parkovacích zón.

