Otevřít přípravné třídy pro děti, kterým je pět, vláda nepodpoří

Vláda v demisi podle očekávání ve Sněmovně nepodpoří navrhované rozšíření okruhu dětí, které mohou navštěvovat přípravné třídy základních škol. Skupina poslanců z řad KDU-ČSL, Pirátů, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN chce, aby školy opět mohly přijímat do těchto tříd také děti narozené od září do prosince kalendářního roku, které mají takzvaný odklad věkem. Podle ministerstva školství by se ale měl počet odkladů snižovat.

Dětská skupina. Ilustrační foto.Foto: Deník/ Libor Plíhal

Vicepremiér v demisi Richard Brabec (ANO) novinářům po jednání kabinetu řekl, že změna by mohla způsobit zmatky v nedávno zavedeném systému. Ve Sněmovně, která se návrhem bude zabývat bez ohledu na názor kabinetu, očekává Brabec debatu.

Předchozí školská novela

"Přípravné třídy se mají zaměřit především na vyrovnávání vývoje dítěte s ohledem na jeho školní nezralost v době, kdy by již mělo plnit povinnou školní docházku, a pedagogové v přípravných třídách by se tak měli věnovat výhradně těmto dětem a žádným jiným," uvedlo ministerstvo v připomínce, na jejímž základě vládní legislativci zpracovali předběžné záporné stanovisko pro jednání kabinetu.

Předchozí školská novela umožňuje od loňského září přijímat do přípravných tříd jen děti s povoleným odkladem povinné školní docházky, uvádí důvodová zpráva poslanecké novely. Děti, které by měly takzvaný odklad věkem, opomíjí. Tyto děti mají možnost buď zůstat v mateřské škole, nebo nastoupit předčasně do první třídy základní školy, napsali autoři předlohy.

Zákonný požadavek



Předkladatelé tvrdí, že ani jedno řešení není pro děti dobré. "Mateřská škola už pro ně není motivační. Na základní škole tyto děti zase mohou mít problémy se zvládáním výuky," napsali. Navrhli proto vrátit stav před předchozí novelu.

Do přípravných tříd by rodiče mohli hlásit i děti na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení. Úprava může být podle autorů novely klíčová i pro splnění zákonného požadavku na alespoň deset dětí v přípravné třídě. Předkladatelé chtějí, aby poslanci rozhodli o novele zrychleně už v prvním čtení. Předloha by tak mohla být účinná před novým školním rokem.