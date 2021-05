Pětiletá Jasmína se v pondělí ráno už velmi těšila na kamarády i učitelky z Mateřské školy Velvarská v Praze 6. Není divu – po dvou měsících strávených převážně s rodiči a mladší sestrou v bytě a jeho bezprostředním okolí. „Chyběla jí společnost vrstevníků, emocionální vazba,“ svěřila se matka Jasmíny Magdaléna Uhmannová po předání dcery do kolektivu zhruba dvaceti dětí, jež provázela radostná atmosféra.

Jasmínina maminka však přiznala, že je pro ni tahle změna trochu dvojsečná. „Na jednu stranu je doma větší ticho. Na druhou stranu nám znovuotevření školky přináší určitou ztrátu svobody. Člověk musí dítě v nějakou dobu odvést a v nějakou vyzvednout,“ pokračovala Magdaléna Uhmannová, které návrat starší dcery do školky přináší i určitou ztrátu pohodlí. Doma pořád jedna dcera zůstává. Je sice ještě malá, ale už ve věku, kdy ji dokáže starší sestra zabavit.

Víc času na druhé dítě

Naopak jednoznačnou úlevu přineslo plošné znovuotevření mateřských škol Kateřině Čadilové z Nuslí. Té totiž kvůli lockdownu zůstal „na krku“ čtyřletý Matěj s půlročním kojencem. „Mám teď víc času na druhé dítě. Poslední týdny jsem byla tak zaneprázdněná, že jsem neměla čas na nic jiného než na péči o děti. Věřím, že to teď bude lepší. Změnu už vidím první den,“ konstatovala.

I jejímu Matějovi chyběl kolektiv a těšil se na návrat do něj. „Minulý týden seděl na gauči a ptal se, kdy už bude moct jít do školky,“ prohlásila s úsměvem chlapcova maminka, která považuje za nenahraditelný přínos předškolního vzdělávání organizované aktivity.

„Nemám čas na to, abych pro syna připravila hry a aktivity na další den, což ve školce dělají a mají pro to i vzdělání. Se mnou je to spíše improvizace. Společné hraní ho baví, ale nevydrží u toho tak dlouho jako ve školce, kde děti kreslí, vystřihují nebo něco vyrábějí dohromady, což je vzájemně motivuje,“ poznamenala.

Rodiče: Termín je příjemné překvapení

Matěj navštěvuje soukromou mezinárodní školku The Little Mole International Preschool of Prague na Vinohradech. Paní učitelka Julia pro něj a tucet spolužáků i během uzávěry denně připravovala online lekci. „Měli ji každé dopoledne tři čtvrtě hodiny. Matěje sice tato forma moc neuchvátila, ale paní učitelka se moc snažila. S dětmi dělala klasické ‚ranní kolečko‘, během kterého si opakují, jaký je den a počasí, zakončené společnou písničkou. Pak se učili vždy něco nového,“ dodala Kateřina Čadilová.

Rodiče se obecně shodují, že je termín návratu dětí do mateřských škol vzhledem k vývoji posledních týdnů nakonec docela příjemně překvapil. Někteří dokonce očekávali, že v tomto školním roce už děti do školek nezamíří. „Měla jsem obavy, že to do podzimu nepůjde. Počítala jsem i s tou horší variantou,“ řekla třeba Magdaléna Uhmannová.