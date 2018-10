Otevře se pěší lávka na železničním mostě. Omezení je naopak na Hlávkově mostě

Něco za něco. Pražanům se sice ve čtvrtek otevře jedna ze dvou lávek pro pěší a cyklisty na legendárním železničním mostě, který spojuje Výtoň se Smíchovem v oblíbené části náplavky. Jenže už od konce ranní středeční špičky práce na Hlávkově mostě mezi Karlínem a Holešovicemi komplikují dopravu.

Železniční most, Vyšehrad a Rašínovo nábřeží.Foto: Archiv VLP / Šťastný Vladimír

Práce na mostě přes ostrov Štvanice jsou rozděleny do čtyř částí a skončí až na začátku prosince. „Půjde o práce, které si žádají částečné omezení dopravy, a aby byl zachován maximální možný provoz, bude v některých částech doprava vedena po tramvajovém pásu,“ informovala městská firma Technická správa komunikací (TSK) na webu s tím, že se už ve středu začaly provádět první kopané sondy.

Až do 2. listopadu se řidičů dotkne omezení ve směru na Vltavskou v pravém pruhu (za zastávkou TRAM ve směru jízdy, obloukové konstrukce) s tím, že dva pruhy budou zachovány a auta budou jezdit po tramvajovém pásu. Od příštího pátku bude také probíhat souběžně omezení ve směru do centra v levém jízdním pruhu (za zastávkou TRAM ve směru jízdy, most přes plavební kanál). Dojde k redukci ze dvou jízdních pruhů na jeden.

Pak se zase přesunou diagnostické práce do levého pruhu ve směru na Vltavskou a v poslední fázi bude omezen provoz zase v pravém jízdním pruhu ve směru do centra. Komplexní diagnostiku zajišťuje Kloknerův ústav ČVUT ve sdružení se společnostmi Inset a Pontex. Odborníci mají zjistit, co se dá s kulturně chráněnou památkou, která je v havarijním stavu, vlastně dělat.

Už zítra otevřeme opravenou lávku na Železničním mostě na Výtoni. Opět se tak pro pěší i cyklisty spojí oba břehy Vltavy mezi Prahou 2 a 5. Lávku jsme opravovali kvůli její historické hodnotě původní metodou nýtování. Podívejte se: https://t.co/lyceG21TGM pic.twitter.com/yVnYEdF926 — TSK Praha (@TSKPraha) October 17, 2018

Špatně na tom je další významná mostní stavba v Praze. Lávky byly nebezpečné už před rokem, letos v dubnu zahájila TSK opravu jedné z nich. Její pracovníci přístup na most pro pěší mezitím zahradili a na druhou stranu lidi převážel přívoz. „Lávku jsme opravovali kvůli její historické hodnotě původní metodou nýtování,“ sdělila tisková mluvčí Barbora Lišková na Twitteru.

Oprava druhé lávky na výtoňském železničním mostě se plánuje na příští rok. Avšak není jisté, jestli se vůbec TSK pustí do práce, protože Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) ještě nerozhodla o osudu památkově chráněného mostu. Podle jarních vyjádření je konstrukce v horší kondici, než se čekalo, SŽDC chce starý most zbourat a postavit místo něj kopii.