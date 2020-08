Miroslav se narodil v březnu 1953 a vyrůstal v „Molochově“ – známém bloku činžovních domů s luxusními byty, který dominuje Letenské pláni, a kde v té době pobývali vysocí straničtí představitelé. Jeho otcem byl Ota Šik (rodným jménem Otto Schick), legendární komunistický ekonom a jeden z hybatelů reformního dění konce šedesátých let. Miroslav popsal, jak bych svět komunistické nomenklatury hierarchizovaný:

„Podle toho, jak jste byl vysoko, měl jste určité výhody. Když se někdy v roce šedesát stal členem ústředního výboru, mohli jsme jezdit do Doks, kde byl krásný hotýlek u Máchova jezera. Když jste byl výš, jezdilo se na Hvozdy a potom byl už jenom Orlík. Můj kamarád Honza Koucký, syn tajemníka strany, jezdil na Orlík. Když se jelo do NDR a vystoupilo se z autobusu, každý dostal obálku. V ní bylo peněz podle toho, jak byl kdo vysoko. Do bytu vám vozili jídlo podle toho, kdo jste byl. Vysoce postavený soudruh si mohl na večer objednat chlebíčky a džus. Pak byla ještě jiná zásilková služba, to procházelo přes Pražský hrad. Když jsem přišel ke Kouckým, na stole bylo hroznové víno a mandarinky, což normální lidi vůbec neměli.“

Otec tušil, že to nedopadne dobře

Zatímco jeho otec stoupal na nomenklaturním žebříčku a v roce 1961 stal ředitelem Ekonomického ústavu Československé akademie věd a rok na to členem předsednictva ÚV KSČ, Miroslav patřil problematické žáky, kterého zajímali více Beatles a rocková hudba než politika a školní výuka. Od kázeňských trestů ho zachraňovalo postavení jeho otce.

Ten v roce 1968 vyšplhal na kariérní vrchol, když se se stal prvním místopředsedou tehdejší vlády a oblíbeným propagátorem ekonomických reforem, „třetí cesty“, která do rigidního socialistického plánování vnese tržní i participativní prvky.

Zatímco patnáctiletý Miroslav si užíval svobodné atmosféry Pražského jara, jeho otec prý tušil, že to celé nedopadne dobře. „Otec to vzdal už v dubnu šedesát osm, když si odvezl do Rakouska svoje manuskripty a peníze,“ uvedl Miroslav s vysvětlením, že ho k takovému jednání vedla ostražitost vypěstovaná lety strávenými v nacistickém koncentráku.

Chvíli žili inkognito v alpských kopcích

Letní dovolenou roku 1968 trávila rodina Šikových v Jugoslávii. „V noci dvacátého prvního nás vzbudila kontrarozvědka a vrtulníkem jsme letěli na Titův ostrov. Tam jsme se dozvěděli, že je okupace a že jsme hosty jugoslávské vlády. Tito nás pozval k opulentní švédské tabuli, všude byl veliký luxus, exotická zvířata. Měl maršálskou uniformu, bílou se zlatými doplňky, a vypadal impozantně. Celou dobu kouřil havany,“ popsal Miroslav pobyt na soukromém ostrově u jugoslávského prezidenta.

Ota Šik prohlásil, že do Československa se rodina už nevrátí. Stal se tak nejvýše postaveným československým komunistou, který se rozhodl hned po okupaci emigrovat. Po krátkém pobytu v zapůjčené vládní vile v Jugoslávii se Šikovi dostali do Švýcarska. Několik měsíců zde žili inkognito.

„Otec měl paranoiu, že ho chtějí Sověti zlikvidovat. Tak nás schoval do kopců do Alp a odjel. Žili jsme tam u jednoho sedláka.“ Nakonec se rodina na podzim usadila v Basileji, kde Ota Šik sehnal práci na univerzitě a přes Červený kříž sehnali byt.

Zpočátku se snažil utíkat

Ve Švýcarsku se mu na začátku nelíbilo. „Vůbec tu nebyla rozjetá mládežnická emancipace, která už tehdy naplno zasáhla Prahu. Všichni tam byli hrozně slušní, žádné diskotéky, koncerty musely končit v deset. Doma s rodiči jsem být nechtěl. Máma pořád brečela a otec už se chystal na další kariéru a mluvil jen o sobě. S českými emigranty to také nešlo. Neprošel jsem utečeneckým lágrem. A táta byl Šik. Ti, kteří šli do Švýcarska, byli jednak proti komunismu, ale i proti reformním změnám, jejichž tváří můj otec byl. Ty děti emigrantů byly proti mně naočkovaný, nechtěly se se mnou bavit,“ líčil Miroslav s tím, že ho tato situace vedla k tomu, že začal od rodičů utíkat zpátky do Československa.

Jeho diplomatický pas stále platil a přejet hranice nepředstavovalo žádný problém. Poslední z útěků Miroslava Šika do Československa se odehrál v létě roku 1969. Nakonec ve Švýcarsku odmaturoval a začal studovat architekturu v Curychu. Chtěl se vzdálit rodičům, kteří podle něj žili dál ve zlaté kleci, izolovaní od reality. Přestal číst v češtině, zajímala ho západní literatura.

Miroslav Šik se uplatnil v architektuře, několik let působil jako asistent známého švýcarského architekta Fabia Reinharta. Sametový listopad 1989 ho zastihl na přednáškovém turné po Skandinávii a hned na začátku prosince přijel do Prahy. Krátce působil na Fakultě architektury ČVUT. Zjistil, že s lidmi, se kterými se znal před emigrací, si už nerozumí. Chybělo mu prožití normalizačních let a neznal důležité mezilidské vazby a předrevoluční příběhy.

Rodiče se domů nevrátili

Ani jeho rodiče se do vlasti nevrátili. „Maminka krátce po sametové revoluci pronesla: Já se nemám kam vrátit, já jsem tady doma.“ Ota Šik, který byl již na sklonku roku 1989 pozván do Prahy Václavem Havlem, aby se zúčastnil ekonomických diskusí, zde po několika krátkých pobytech rovněž dospěl k závěru, že jeho domovem zůstane Švýcarsko.

Miroslav Šik je dnes rozkročen mezi Švýcarsko a svou vlast, kam pravidelně přijíždí. „Je otázka, kde zemřít. Doufejme, že mě to nedonutí se zase nějak rozhodnout, kde už zůstanu navždycky. Váš domov je tam, kde si to protrpíte.“

Vzpomínky Miroslava Šika pocházejí ze sbírky Paměť národa, kterou spravuje obecně prospěšná společnost Post Bellum díky podpoře soukromých dárců. Podpořit ji můžete i Vy vstupem do Klubu přátel Paměti národa nebo jinak na https://podporte.pametnaroda.cz.

Michal Šmíd