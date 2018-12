Otázka dluhu za kampaň v komunálních volbách rozděluje buňku ANO v Praze 5

Již delší dobu v buňce ANO Prahy 5 vládne nespokojenost některých členů, především s přístupem vedení k příslušníkům hnutí. Poslední týdny se obávají, že na ně bude převeden skoro třičtvrtě milionový dluh, který údajně buňka vytvořila při posledních volbách do zastupitelstva.

„Aniž bychom to věděli, vedení nás všechny zadlužilo a my teď nevíme, co bude dál,“ komentuje situaci MUDr. Zlatko Marinov, dětský obezitolog, člen ANO a někdejší člen zastupitelstva Prahy 5.

Členové o kampani příliš nevěděli

„6.11. bylo svoláno setkání oblasti, na kterém nám Martin Slabý, nynější místostarosta Prahy 5 za ANO oznámil, že je potřeba zaplatit kolem 750 tisíc Kč a že bude potřebovat naši podporu,“ vysvětluje Zlatko Marinov. „Někteří sponzoři totiž prý nedodrželi předvolební sliby a nyní nechtějí straně po jejím neúspěchu finančně přispět.“

ANO na Praze 5 zaznamenala podobný propad, jako většina pražských buněk. Zatímco minulé volby vyhrála s podílem 18% hlasů, letošní volby skončili čtvrtí s 12%. Přesto se však podařilo ANO vyjednat koalici s ODS a s Piráty + SNOP 5.

Členové však o kampani příliš nevěděli. „Začalo se s ní pozdě,“ tvrdí Viktor Cais, člen ANO a někdejší člen zastupitelstva Prahy 5. „A očividně i s hledáním sponzorů. Po četných výzvách jsme ani nedostali k dispozici plán kampaně. Nic se s námi neprojednávalo. Jenom slibovali, že je vše kryté.“

Hlavní obavou členů však zůstává, že dluh stále není vyřešený, což může odnést právě členská základna. „Už tři týdny nemáme žádné zprávy,“ dodává pan Marinov. „Ani nám nepotvrdili vyúčtování. Jenom jsme každý dostali email s darovací smlouvou, kterou máme asi vyplnit.“

Vše je prý v pořádku

Jinak se na to však tváří předseda klubu ANO Prahy 5 Jiří Špaňhel. „Všechno je vyřízené a všechno je v pořádku. Vše ostatní je pouze mylná informace členů, kteří jsou neuspokojeni. To jsou takoví ti, co se derou k moci a nemají uspokojené nějaké své ambice a vždycky to zahání alkoholem.“

Podobně to vidí i staronový místostarosta za ANO Martin Slabý. „Není na tom žádná pravda. Je to nepravda,“ odpověděl pan Slabý na otázku, zdali byli členi vyzváni k pomoci s dluhem. „Vše je splaceno a vyřízeno,“ dodává místostarosta.

Na pražské centrále hnutí ANO teprve dochází k vyúčtování celé kampaně a výsledky by měli být na začátku prosince. „Zaráží mě, že někdo něco takového říká, protože my sami ještě finální čísla neznáme,“ vysvětluje krajský manažer Martin Haushalter. „Každopádně k nám žádné dotazy ze strany členů ohledně kampaně nepřišly, a to mohou samozřejmě kdykoliv napsat.“

Se situací na Praze 5 není spokojen ani člen místní buňky ANO a bývalý poslanec Martin Komárek. „Na schůzi ohledně dluhu jsem nebyl, ale je pravda, že jsme znenadání dostali email s darovací listinou, abychom přispěli. Hlavní problém mi ale přijde fakt, že jsme volby drtivě prohráli a vedení si to není ochotno připustit,“ řekl pro Pražský deník pan Komárek. „Normální vedení by po takovém výsledku odstoupilo.“