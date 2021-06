„Je velká poptávka po tom prodloužit den, lidé ale mají určité biorytmy říkající našemu tělu, že si má odpočinout,“ řekl Tomáš Jílek, šéf Technologií hlavního města Prahy, na veřejné besedě v Centru architektury a městského plánování.

Podle něj se starší lampy se sodíkovými výbojkami potýkají s tím, že nesvítí tam, kam míří. Jedná se zejména o ty nasvěcující památky či významné architektonické budovy.

„Lakonicky řečeno někdy svítí pánu bohu do oken, velmi často svítí příliš do stran a osvětlují fasády domů,“ popsal ředitel. Městská firma řešila v uplynulém roce 36 stížností na rušivé světlo. Norma byla překročena pouze v několika málo případech.

Úspora až 100 milionů?

Podle něj je současný stav daný tím, že se Praha zahušťuje, zastavují se proluky a snižují odstupy budov od silnic. Řešením jsou podle něj LED svítidla, která se dají nasměrovat a jsou navíc výrazně úspornější a oproti sodíkovým vydrží až čtyřikrát déle. Město totiž prosvítí každoročně přibližně 200 milionů korun v závislosti na cenách energií. Podle radního pro majetek Jana Chabra (TOP 09) by LED lampy mohly cenu stáhnout na polovinu.

Vyměněno je jich zatím přibližně 10 tisíc z celkového počtu 140 tisíc svítidel. Kompletní obnova se odhaduje na 10 až 15 let.

Nová zařízení s chytrou technologii stmívání dostalo v minulém roce šest pražských parků – Ladronka, Riegrovy sady, Chotkovy sady, Fidlovačka a Jezerka, letos budou nainstalovány v parku v Kunraticích. „Všechny jsou připojené na dálkový dispečink. Mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ranní jsme intenzitu snížili na 30 až 40 procent, což se zatím ukazuje jako přiměřené,“ řekl Chabr.

Město by chtělo vyřešit také předimenzované osvětlení benzínových stanic, doslova zářící auru vytvářejí v noci při pohledu z Petřína benzínky na Jižní spojce.

Tématem je také osvícení billboardů, z nichž je většina napájena ze sítě Technologií hlavního města Prahy. Podle Chabra by je mohlo město v noci částečně zhasnout, ale riskovalo by tím, že by se jejich vlastník připojil z jiného zdroje.