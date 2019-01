Praha - Vedení města si neví rady s objektem Divadla Komedie. Spor s majitelem, tedy Ministerstvem financí, se nedaří vyřešit. Prozatímní řešení má vymyslet nový ředitel.

Divadlo Komedie v Praze. | Foto: www.divadlokomedie.eu

Nejen ABC a Rokoko. Městská divadla pražská (MDP) se rozšíří o nového člena. Jejich součástí se stane Divadlo Komedie. Jeho budova je ale stále v téměř dezolátním stavu. Alespoň malá oprava by tak měla odstartovat na začátku příštího roku. Co se tam bude hrát, ukážou až příští měsíce.

Řešení máme, ale vlastně nemáme

Budovu v Jungmannově ulici vlastní Ministerstvo financí, respektive Finanční správa. Na rekonstrukci se ale s nájemcem, tedy magistrátem hlavního města, prozatím nepodařilo domluvit. „Koupit pouze divadlo není možné, to vlastník odmítá. Zakoupit celý dům by bylo příliš drahé s nejistým využitím jeho zbytku,“ popsal situaci Matěj Stropnický, zastupitel a předseda komise rady pro výběr nového ředitele Městských divadel pražských. Investovat do prostoru, který není ve vlastnictví města, pak podle jeho slov není z hlediska zákona optimální.

„Máme s vlastníkem dohodu, smíme dělat drobné úpravy. Zásadní zásahy do budovy ale nesmíme,“ dodal radní pro kulturu Jan Wolf. Na lepší časy by mohlo svítat až v dalších letech. „Možná bychom mohli za dva až tři roky dostat povolení od Finanční správy k zásadní rekonstrukci,“ přiblížil radní.

Rozhodnout má nový ředitel

Patovou situaci měla vyřešit speciálně sestavená komise. Ta přišla s návrhem přiřadit Komedii k MDP a zároveň v objektu vytvořit kombinaci tzv. stagiony, tedy prostoru, kde by se střídaly nezávislé soubory, a scény pro mladé. Na náplni divadla se ale magistrát neshodl. „Na základě debat i s odborníky se ukázalo, že by to nemuselo fungovat,“ vysvětlil Wolf. Vedení města tak rozhodlo o přiřazení k MDP, ale od dalšího dalo ruce pryč.

Vše má vyřešit budoucí ředitel. Adepti tak dostanou v rámci výběrového řízení za úkol zkusit navrhovaný koncept dát dohromady. Může se ale také ukázat, že je to nereálné. „Nemáme patent na rozum, pokud někdo přijde se skvělým, ale jiným návrhem, tak se k tomu přikloníme,“ uvedl Wolf.

Přesto stále trvá snaha magistrátu provést kompletní opravu divadla, východisko, se kterým přijde nový ředitel, tak bude stále jen provizorní. Komedie totiž i tak musí projít alespoň minimální opravou. Schází totiž zejména osvětlení, vzduchová či zvuková technika. „Začneme v lednu či únoru příštího roku, pracujeme s limitem 30 milionů korun,“ dodal radní. Hrát podle nového konceptu se v objektu znovu začne v září 2018.

Opravuje se jinde

V Komedii momentálně hraje soubor Divadla Na zábradlí, které prochází opravou. To by se mělo vrátit do svých původních prostor na přelomu září a října. „Je hotové foyer divadla, toalety, šatny a podobě, začínají dokončovací práce. Bude to nejhezčí divadlo v republice,“ slibuje Wolf.

Velkou investici si do budoucna žádá i Divadlo na Vinohradech. Nové jeviště a komplexní oprava celé budovy vyjde téměř na miliardu korun. Ve hře je také přístavba v zadním traktu objektu. Bez hereckých výkonů se divadlo bude muset obejít rok. Začít s pracemi by se mělo nejdříve za tři roky.