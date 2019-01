Praha - Policisté a další bezpečnostní složky začínají na pražském letišti Václava Havla používat speciální střelnici, která je má připravit na řešení kritických situací, jež mohou na letišti nastat. Výstavba střelnice vyšla na téměř 12 milionů korun. Další projekty, které mají zlepšit bezpečnost největšího tuzemského letiště, se chystají. Policie do nich investuje přes 100 milionů korun. Ve čtvrtek to při slavnostním otevření střelnice řekl ekonomický náměstek policejního prezidenta Petr Petřík.

Laserová střelnice pro policisty a další bezpečnostní složky působící na pražském letišti Václava Havla. | Foto: ČTK/Roman Vondrouš

Vývojáři laserové střelnice vytvořili přesný model pražského letiště a vymysleli řadu krizových situací, které se mohou stát. Při dnešní ukázce šlo například o přepadení nástupního terminálu dvěma ozbrojenými cestujícími nebo teroristou, který měl na těle připevněný pás výbušnin.

Policisté mohou trénovat i střelbu z auta

Tyto situace se odehrávaly na velkém plátně, před kterým stáli policisté na běžné pochůzce. Na útoky museli zareagovat. Po každé akci bylo vyhodnoceno, jak se zásah povedl - zda zemřeli jen útočníci nebo byli při střelbě zasaženi také pasažéři. Policisté na střelnici mohou trénovat také střelbu z auta nebo zásahy uvnitř letadla, jehož kopie interiéru se nachází v další z místností.

Podle Petříka jde o první z bezpečnostních projektů kolem letiště, který byl dokončen. Brzy by podle něj měli policisté získat neprůstřelné vesty a helmy. Zmodernizovat se má technika.

Spuštění střelnice zlepší spolupráci

Bezpečnostní složky by měly mít k dispozici například zařízení pro detekci stop po výbušninách na oblečení cestujících, kamery schopné rozpoznávat obličeje nebo lepší počítačovou techniku. „Jsou to chytré systémy a nejmodernější systémy, aby byli cestující co nejméně omezeni a provoz letiště byl nadále plynulý," řekl Petřík.

Podle předsedy představenstva Českého Aeroholdingu Václava Řehoře je spuštění střelnice dobrým počinem, který zlepší spolupráci různých složek na letišti.

Ve venkovních prostorech byly nainstalovány brány

„Není to první krok. Jedním z těch prvních kroků bylo, že jeden z příslušníků sedí přímo u nás na bezpečnostním dispečinku, takže potom dovede udělat rozhodnutí za několik sekund," podotkl Řehoř. Připomněl také, že byly ve venkovních prostorech letiště nainstalovány brány s kamerami, které snímají registrační značky aut a jejich řidiče.

Ostraha největšího tuzemského letiště se má zlepšit v roce 2017 na základě memoranda podepsaného o dva roky dříve. Na souboru opatření se dohodli zástupci Českého Aeroholdingu, policie, Bezpečnostní informační služby a Celní správy. Investice do opatření schválila i vláda.

