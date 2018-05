Osobnosti regionů: Protikuřácký zákon se osvědčil, rozhodně ho nerušte

/INTERAKTIVNÍ INFOGRAFIKA/ Zákaz kouření si – možná paradoxně – pochvaluje i nadpoloviční většina kuřáků. Ti by zákon nerušili, ale rádi by ho zmírnili.

Už téměř rok si v restauracích, barech a hospodách nikdo nezapálí. Regionální redakce Deníku se proto s ročním odstupem od vzrušených debat, co protikuřácký zákon způsobí, či nezpůsobí, zeptaly osobností českých, moravských a slezských krajů, jak jeho zavedení hodnotí. Výsledek?

Z odpovědí 543 lékařů, učitelů, podnikatelů, umělců a dalších elit vyplývá, že se zákaz kouření v restauracích osvědčil. Tvrdí to alespoň 69 procent oslovených. A není to názor jen těch, kteří dýmu neholdují. O tom, že zákon má smysl, je přesvědčeno i 55 procent kuřáků.

A možná ještě překvapivější výsledek vyplývá z odpovědi na otázku, zda by se měl zákon zrušit. Proti tomu jsou více než tři čtvrtiny nekuřáků a opět 55 procent oslovených kuřáků.

V tom, zda by nestálo za to zmírnit zákon alespoň v některých aspektech, se už obě skupiny neshodnou. Nekuřáci – celkem logicky – v mírné většině (52 %) tvrdí, že pravidla by se zmírňovat neměla, tři čtvrtiny kuřáků říkají, že ano.

Méně infarktů

„Z pohledu nekuřáka vnímám prostředí restaurací a hospod jako výrazně příjemnější, nicméně bych byl pro zmírnění pravidel,“ říká například respondent Panelu Deníku z Novojičínska.

Na zákoně by naopak nic neměnila jeho nejznámější propagátorka, profesorka Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze.

„Zákon se osvědčil. Na to, abychom to doložili třeba na klesající spotřebě cigaret či menším počtu úmrtí, je ještě brzy,“ říká. „Nicméně Ústav zdravotnických informací a statistiky zhodnotil prvních pět měsíců po uvedení zákona v platnost a ukázalo se, že počet hospitalizací kvůli kardiovaskulárním onemocněním klesl o více než desetinu, zejména u lidí do šedesáti let.“

Uvědomělejší kuřáci

Výsledkům Panelu Deníku odpovídá i včera zveřejněný průzkum agentury Ipsos a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dle něj zákon podporuje 71 procent Čechů.

Autoři průzkumu tvrdí, že se po roce proměnilo i celkové vnímání kouření ve společnosti. Kuřáci si prý stále častěji uvědomují, že obtěžují okolí.

Což ostatně tvrdí i Eva Králíková: „Snad se teď ještě více upře pozornost na to, že kuřáci skutečně obtěžují své okolí, a snad si to uvědomí i kuřáci sami.“