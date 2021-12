Mimořádná dopravní opatření jsou letos podobná těm, která platila před pandemií koronaviru. Na Václavském náměstí platí zákaz parkování od pátečního poledne až do 10. hodiny následujícího dne. Omezení se týkají i přilehlých ulic. Od pátečních 16. do sobotních 10. hodin je zakázán vjezd všech vozidel v obou směrech do ulic Jindřišská, Vodičkova, Štěpánská, Ve Smečkách a v části ulice Wilsonova. Hlavní město v tomto směru apeluje na řidiče, aby v nočních a ranních hodinách nevjížděli do okolí Václavského náměstí a úklid ulic se tak mohl uskutečnit v co nejkratším čase.