Oslavy 100 let republiky vyvrcholí v Praze ohňostrojem. Zapějí Gott i Kubišová

Národní oslavy výročí 100 let od vzniku Československa vyvrcholí o víkendu 27. až 28. října v Praze. Na několika scénách se představí čeští a slovenští interpreti, kromě koncertů lidé uvidí výstavy, speciální expozice nebo vojenské přehlídky. Vrcholem oslav bude velký ohňostroj pod Letnou, který začne 28. října symbolicky v 19:18 hodin. Program ve středu na tiskové konferenci představili organizátoři akcí. Všechny akce budou přístupné zdarma.

"Jedním z našich cílů při organizaci vrcholu národních oslav v Praze bylo propojovat a sjednotit program všech organizátorů akcí, zapojit spolky a organizace napříč občanskou společností," uvedl hlavní koordinátor oslav Robin Čumpelík.

V centru metropole vyrostou pódia, na kterých vystoupí řada hudebníků. Na Václavském náměstí to bude v sobotu například Ivan Mládek, skupina Slza nebo Michal Hrůza. Na Staroměstském náměstí bude v sobotu program zaměřený zejména na mladé, z hudebníků zde vystoupí třeba Ewa Farná, Celeste Buckingham nebo Majk Spirit. V neděli se na Staroměstském náměstí uskuteční koncert Největší hity, při kterém zazpívají za doprovodu Big Bandu Gustava Broma Karel Gott, Lucie Bílá, Marta Kubišová, Helena Vondráčková, Jaroslav Uhlíř a řada dalších.

V sobotu večer se mohou návštěvníci těšit na světelné promítání, takzvaný videomapping, na fasádu zrekonstruované budovy Národního muzea. Od 28. října do konce roku bude pro návštěvníky Národního muzea zdarma přístupná Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava. V dolní části Václavského náměstí připravil Český rozhlas zvukovou výstavu Schody času. Půjde o zvukové nahrávky z archivu rozhlasu, vybrané výroky českých osobností a přehled nejzajímavějších událostí každého desetiletí. "Český rozhlas psal moderní historii naší země, ať už to bylo v květnu 1945 či srpnu 1968. Považujeme proto jako médium veřejné služby za samozřejmé, že důstojně uctíme výročí 100 let od vzniku naší republiky," uvedl generální ředitel rozhlasu René Zavoral.

V sobotu 27. října projde Prahou průvod Pochod pro republiku v čele se zástupci České obce sokolské a bude doprovázen historickou scénou s prvním československým prezidentem Tomášem G. Masarykem. Průvod vyrazí ve 12:30 od Tyršova domu na Újezdu směrem na Václavské náměstí, kde bude zakončen vystoupením Sokolů.

Výročí budou moci lidé oslavit i na dalších místech Prahy. Na Dejvickém nádraží bude Legiovlak, na Hradčanském náměstí se uskuteční Vojenská přísaha a slib příslušníků armády, policie a hasičů, na Evropské třídě bude vojenská přehlídka, další program se uskuteční například na náměstí Republiky, v Dejvicích nebo Rudolfinu. Kompletní program oslav je na webu spolecnestoleti.cz.

Na Václavském náměstí bude po dobu oslav informační stánek, kde dostanou zájemci informace o pořádaných akcích. Zde budou moci lidé vyzkoušet virtuální realitu, která je provede historií státu. Tato virtuální realita měla premiéru v Českém domě na letošních olympijských hrách v Koreji. Praha spustí k oslavám mobilní aplikaci. České dráhy připravily výstavu ve vládním salonku na hlavním nádraží, plánují posílit spoje do Prahy a připravily speciální skupinovou víkendovou jízdenku.