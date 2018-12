Poslední den v roce a příchod roku nového je třeba náležitě zapít. Pokud zůstáváte 31. 12. v Praze a nemáte zatím žádné plány, vydejte se do ulic a stavte se v nějaké restauraci nebo baru. Někde můžete slavit jen večer, v jiných podnicích vám poskytnou útočiště až do pozdních nočních hodin.

Silvestrování po francouzsku

Pokud si chcete hlavně užít večer a je vám jedno, kde budete o půlnoci, zamiřte do známé vinárny Na břehu Rhôny, konkrétně do pobočky na Francouzské ulici na Vinohradech. Dne 31. 12. se tu uskuteční akce Silvestrování.

Připraveno bude menu zahrnující láhev červeného nebo bílého vína, Cuvée talíř a 10 rozmanitých kanapek. Dále můžete využít místního systému podávání vína, které si sami stáčíte z boxů. Otevřeno budou mít do 23 hodin.

Cena za menu: 1000 Kč pro dvě osoby.

Kontakt: Na břehu Rhôny Francouzská, Francouzská 246/84, Praha 10-Vršovice. Pro rezervaci volejte 222 932 236. Více na www.nabrehurhony.cz

V zajímavém prostředí Esky

Poslední den v roce bude mít otevřeno i vyhlášená karlínská restaurace spadající rovněž pod Ambiente Eska. Hosty láká na slibnou otevírací dobu od 9 hodin ráno až do „dokud vydržíme“. Večer tak můžete využít k ochutnávce zajímavých pokrmů.

Restaurace se totiž vyznačuje používáním obyčejných surovin, které pak zpracovávají do moderní podoby a podávají se severskou jednoduchostí. Využívají přitom staré známé, ale již polozapomenuté postupy, jako jsou kvašení, sušení či pečení na ohni.

Objednat si můžete i třeba místní degustační menu, které je každý den jiné. Záleží jen na tom, jaké suroviny ráno dovezou z trhu. Degustaci je však nutné si rezervovat. Objednat si také můžete pět chodů vybraných šéfkuchařem, jež vám postupně naservírují doprostřed stolu na jednom talíři.

Objednávat lze ovšem i z večerního menu. Místní specialitou jsou brambory v popelu, zajímavý je také třeba zauzený hovězí tatarák, zelenina v podzimním listí nebo lososovitý pstruh s květákem.

Ceny: brambory v popelu 288 Kč, zauzený hovězí tatarák 328 Kč, zelenina v podzimním listí 278 Kč, pět chodů od šéfkuchaře 788 Kč, s párováním nealko nápojů 1188 Kč, s vinným párováním 1768 Kč, osmichodové degustační menu 1850 Kč, s vinným párováním 3400 Kč.

Kontakt: Eska, Pernerova 49, Praha 8. Pro rezervaci místa volejte 731 140 884. Více informací na www.eska.ambi.cz

Ve stylu 20. let první republiky

Máte-li rádi piva z malých pivovarů, vydejte se do Malešického mikropivovaru, který chystá silvestrovskou párty ve stylu 20. let.

Při této příležitosti připravili speciální menu, na němž najdete teplého taliána od Františka Kšány, variaci kanapek se sýrovou pěnou/s plátky uzeného kapra s koprovou fáší/s pomalu pečenými kachními prsy s jablečnou fáší a petrželkou, míchaný hovězí tatarák, medové kuřecí stripsy, uzené maso z místní udírny v sudu a jako sladkou tečku punčový řez. To vše můžete zapít malešickým ležákem, malešickým extra hořkým alem či pivem Friday 13° Stout.

Ceny: teplý talián 149 Kč, hovězí klasik tatarák 289 Kč, kuřecí stripsy 129 Kč, uzené z udírny 139 Kč.

Kontakt: Malešický mikropivovar, Malešická 126/50, Praha 10. Pro rezervaci místa volejte číslo 727 803 872. Více na www.malesickymikropivovar.cz

Do Kravína na Míráku

Ti, kteří bydlí na Vinohradech, mohou zamířit také do restaurace Kravín na náměstí Míru navazující na tradici již zaniklého slavného podniku Kravín na Korunní ulici. Současný Kravín se specializuje hlavně na pivo Gambrinus čepované z tanků a klasickou českou kuchyni. Na Silvestra bude hostům k dispozici stálý jídelní a nápojový lístek.

Objednat si můžete například lososový tataráček s créme fraiche, koprem, limetkovou šťávou, rukolovým salátkem, červenou řepou a tousty nebo klasiku hovězí tataráček namíchaný z pravé svíčkové. Z hlavních jídel si zastánci klasických českých jídel jistě pochutnají na pomalu pečeném vepřovém koleni podávaném s čerstvým křenem a hořčicí nebo na hovězím guláši z krku vařeném na černém pivu a podávaném s domácím houskovým knedlíkem a červenou cibulkou.

Restaurace připravuje i mezinárodní speciality, třeba burgery a steaky. Pokud budete mít velký hlad, jistě vás uspokojí 200g Blue Cheese Burger ze 100% hovězího masa s dresinkem blue cheese s drceným sýrem niva, křupavou slaninou, salátem a okurkou v opečené bulce servírovaný s bramborovými hranolky a barbecue omáčkou.

Ceny: lososový tataráček 215 Kč, vepřové koleno 320 Kč, Blue Cheese Burger 245 Kč.

Kontakt: Kravín, náměstí Míru 109/18, Praha 2. Rezervace na 222 540 524. Více na www.restauracekravin.cz

Výlet do Mexika

V Mexiku sice Nový rok oslaví až sedm hodin po nás, vy jej ale můžete oslavit v mexickém stylu už dřív. Stačí, když se vydáte do jedné z autentických mexických restaurací Las Adelitas. Na Silvestra budou mít otevřeno do dvou hodin po půlnoci ve dvou ze čtyř poboček – na Malém Náměstí a v Lucemburské ulici.

Ve stylově zařízené restauraci ochutnáte pravá mexická jídla – nachos servírované na rozpálené pánvi s teplou červenou omáčkou, enchiladas (měkké kukuřičné tortilly plněné trhanými kuřecími prsy nebo dušeným hovězím s paprikami), tacos (měkké kukuřičné tortily s náplní dle vašeho výběru), quesadillas (domácí smažené kukuřičné kapsy se sýrem gouda a náplní), flautas (zatočené křupavé kukuřičné tortily s náplní) a burritos (pšeničné tortilly plněné fazolemi, sýrem gouda, rýží a další náplní).

Určitě doporučuji i ceviche de pescado z tmavé tresky, červené cibule, koriandru, jahod, jalapeňo, limetové šťávy, semínek z granátového jablka, černých sezamových semínek, červené řepy „kakiage“ a opečených papriček jalapeňo.

Ceny: nachos se sýrem 165 Kč, ceviche 229 Kč, sopa azteka (s kuřecím masem) 69 Kč, tacos s restovaným kaktusem opuncie 205 Kč, burrito s trhanou vepřovou kýtou 199 Kč.

Kontakt: Las Adelitas, Malé náměstí, Praha 1 a Lucemburská 6, Praha 3. Pro rezervaci místa volejte čísla 222 233 247 (Malé náměstí) nebo 222 211 702 (Lucemburská). Více na www.lasadelitas.cz

Vyrazte do lokálu

A ne do jen tak ledajakého, ale rovnou do některé z restaurací Lokál patřící do sítě Ambiente. V první pobočce v Dlouhé ulici plánují mít na Silvestra otevřeno přesně do půlnoci. Oslavy si tu užijí hlavně ti, kteří patří k milovníkům poctivé české kuchyně a půllitru orosené Plzně.

Nejvyhlášenější specialitou Lokálu je vynikající „smažák“ - šest týdnů vyzrálý eidam smažený na másle a podávaný s místní tatarskou omáčkou. Je sice dražší, ale určitě se vyplatí jej ochutnat. Pokud raději vsadíte na maso, můžete zvolit řízek z kuřecích prsou nebo z vepřové kýty rovněž smažené na másle. V pozdějších hodinách pak oceníte guláš z hovězí kližky.

Od 21.45 se v Lokále podávají jídla z noční nabídky. Vybírat můžete z klasických hospodských pochutin. V nabídce nechybí utopenec z kvalitního špekáčku, tlačenka s cibulí dochucená octem, pořádně uleželý nakládaný hermelín, namíchaný pivní sýr s intenzívní vůní, hvězda Ambiente talián s křenem a hořčicí nebo přeštická klobása z jejich řeznictví. O půlnoci si stylově objednejte ovarové koleno nebo třeba dršťkovou polévku.

Ceny: smažený sýr 169 Kč, přeštická klobása 95 Kč, guláš 165 Kč, dršťková polévka 49 Kč, utopenec 85 Kč, pivní sýr 105 Kč.

Kontakt: Lokál Dlouhááá, Dlouhá 33, Praha 1. Pro rezervaci místa volejte číslo 734 283 874.

Více na www.lokal-dlouha.ambi.cz. Pokud to máte do Dlouhé daleko, můžete zamířit i do dalších Lokálů – U Bílé kuželky v Míšeňské, U Zavadilů v Kunraticích, Nad Stromovkou nebo do Hamburku v Karlíně. V posledních dvou jmenovaných mají otevřeno dokonce do 0.30.