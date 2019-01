PRAHA - Ačkoliv celá republika včera ve tři hodiny ráno přetočila ručičky hodinek o hodinu zpět a začala žít v zimním čase, pražské Staroměstské náměstí žilo v letním čase až do devíti hodin dopoledne, kdy „orlojník“ Otakar Zámečník posunul do zimního času i stroj, jehož chod sledují v každou celou napjatě tisíce turistů denně.

Pro nastavení šest století starého orloje žádný manuál neexistuje. | Foto: Milan Jaroš

„O orloj se starám už od roku 1984,“ říká Zámečník s tím, že k této práci se dostal náhodou: „Já jsem tehdy sháněl práci a setkal jsem se s panem Valáškem, který měl orloj na starosti přede mnou, ale to nebylo jen o orloji, ale o věžních hodinách po celé republice, zkrátka práce se mi zdála zajímavá, byť je to dřina, tak jsem do toho šel. A on si mě pak vybral za svého nástupce.“

Knoflík neexistuje

A jak se vlastně Orloj nastavuje o hodinu zpět? „Nedělá se to automaticky, žádný knoflík nebo jen prosté přetočení ručiček,“ vysvětluje Otakar Zámečník. „Je to šest set let starý stroj. Naštelovat páky hodin tak, aby apoštolové na svou každodenní pouť vyrazili o hodinu později, to znamená že od oka a milimetr po milimetru hledám tu správnou polohu,“ vysvětlil Deníku Zámečník. „Teď už na to mám grif, ale začátky byly krušné a netrefit se, to znamená s prací začít znovu a čekat další hodinu, co to udělá,“ doplnil Zámečník. Akce prý trvá zhruba tři čtvrtě hodiny a nejhorší je přestavování apoštolů.

Na jaře bylo hůř

Orloj má zařízení, jež jim přes noc znemožňuje pohyb a proto se celá operace děje právě před zmíněnou devátou hodinou. Přechod na zimní čas byl bez problémů, ale na jaře orlojník trávil na Orloji čtrnáct dní 18 hodin denně: „Bylo to asi přechodem ze zimy do teplého počasí, na jaře se začali apoštolové zastavovat v půlce produkce. Tak jsem musel všechno opatrně ohýbat do těch správných poloh a když se povedlo, tak se mi závada přenesla do bicího ústrojí hodin.“