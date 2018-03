Orloj na Staroměstské radnici je opět v chodu. Alespoň ve virtuální podobě

Věda a výzkum - Věda a výzkum Výzkumný a vědecký pracovník 65 535 Kč

Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje Řídící pracovníci v oblasti výzkumu a vývoje. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 130000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: OASIS FLORENC, Sokolovská 394/17, Pobřežní 394/12, Praha 8. Kontaktní osoba: Hergottová Dagmar Bc., e-mail: dagmar@relocare.cz. Znalost Big data projektů min. 4 a více let, min. 5 let zkušenost s více jak 10-ti členným týmem. Znalost prostředí Linux 8 a více let, 2 a více let znalost herního prostředí. Jazyk RUS a ENG.. Pracoviště: Oasis florenc, Pobřežní, č.p. 394, 186 00 Praha 86. Informace: Dagmar Hergottová, .