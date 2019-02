/INFOGRAFIKA/ Na většině míst Česka udeřila zima v plné síle. Mrazy trápily i Prahu, nízké teploty připravily o život několik lidí bez domova. Proto v těchto měsících roste význam oranžových kontejnerů na textil, jichž jsou na území metropole stovky.

Obsah „popelnic na oblečení“ (někdy bývají i černé nebo červené) třídí v hlavním městě - mimo jiné i za podpory magistrátu - třídí společnost Potex, která upozornila, že lidem bez domova jde o život a právě odložené teplé oblečení je může záchranit.

„Neziskové společnosti Charita ČR, Naděje, Progressive, CSSP a Sananim vítají každou bundu, svetr, mikinu, čepici i šálu. Důležité je i vrstvení oblečení, hodí se tedy i tílka, trička, legíny, punčocháče či podvlékačky,“ napsala Pražskému deníku Veronika Knoblochová z Potexu.

Ekologicko-charitativní projekt funguje od roku 2007, kdy se vedle nádob na tříděný odpad začaly objevovat oranžové kontejnery. První byly u velkých obchodních center. Aktuální seznam sběrných míst je na webových stránkác Potexu.

Podle statistik v loňském roce Potex předal charitám celkem 37 574 kilogramů vytříděného textilu, přitom vhodné množství z tuny vytříděné za týden je pouze 100 kilogramů. Buď se nehodí oblečení kvůli jiné sezoně, nebo je oblečení příliš poškozené či špinavé. Do textilních kontejnerů je možné vhodit veškeré oblečení, obuv, lůžkoviny, ručníky, záclony, deky nebo hračky. Ale věci by měly být čisté, suché a zabalené do igelitového pytle či tašky.

Vytříděné oblečení pak může putovat do zemí třetího světa nebo se z něj stanou čisticí hadry, výplně do autosedaček, bankovky nebo textilní vlákna. Teď v zimě je však aktuální hlavně pomoc lidem v nouzi. „Neváhejte probrat své šatníky a darovat teplé oblečení,“ vyzývá Potex všechny, kterým není osud ostatních lhostejný.