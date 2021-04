V historii teprve třetí orangutan narozený v Zoo Praha přišel na svět loni 17. listopadu. Prvorozený syn dvacetiletého Pagyho je mimořádně geneticky cenným mládětem, jež je v otcovské linii jediným pravnoučetem orangutanů, kteří přišli do zoo z lesů Sumatry.

Zatímco se zpočátku Kawi nehnul od své matky, a ta od něj neustále odháněla svou zvědavou starší dceru Diri, nedávno už si Diri směla malého Pustakawana pochovat. Teď, po pěti měsících, se orangutaně troufá od mámy dokonce na chvíli vzdálit. S chutí také zkouší zeleninu, kterou dostávají ostatní.

Mawar si na rozmazlování nepotrpí

„Sice ještě nemá zuby a je stále krmený mateřským mlékem, ale už zkouší ochutnávat krmení ostatních orangutanů,“ řekl vrchní chovatel primátů Martin Vojáček. „Před několika dny okusil avokádo a jarní cibulku.“

Malý Pustakawan v polovině února

Dvaatřicetiletá Mawar je zkušená matka čtyř dětí a svůj recept na správnou výchovu už má v malíčku. Stejně jako lidským dětem, ani malým orangutanům neprospívá rozmazlování a příliš úzkostlivá péče.

Dbá tedy na to, aby se Kawi co nejméně nosil a co nejvíce sám rejdil po expozici. Malý orangutan se díky tomu učí samostatnému pohybu a získává nové zkušenosti a dovednosti. Což také činí. Své okolí prozkoumává podle ošetřovatelů s čím dál větším zájmem.