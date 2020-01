„Byl jsem poslední primátor, který se snažil dopravní podnik očistit od nevýhodných smluv a různých klientelistických vazeb. Z tohoto důvodu jsem také prosadil výběrové řízení na nového generálního ředitele a zorganizoval audit podezřelých zakázek přes současného senátora Václava Lásku. Na tomto základě jsem se snažil zrušit nevýhodné zakázky, zefektivnit chod firmy a posílit její vlastní činnosti. O to více mě mrzí současný vývoj, z něhož mám pocit jakéhosi déjá-vu,“ dodal Svoboda.

Více informací o kontraktu požaduje také koaliční klub Spojených sil pro Prahu a ke kritice se připojilo i hnutí ANO. „Nezpochybňujeme právní podstatu té smlouvy ani odbornou připravenost Škody Transportation, ale nulové množství informací o kontraktu. To je v příkrém kontrastu s deklarovanou transparentností celé této koalice,“ uvedl šéf zastupitelů ANO Patrik Nacher.

Zpráva bude příští týden

„Nařčení z netransparentnosti zcela odmítám. Jednací řízení bez uveřejnění je legitimní způsob řešení veřejné zakázky a my jsme si nechávali zpracovat několik analýz včetně odborné od ČVUT – právě proto, abychom předešli všem podezřením. Analýzy potvrdily, že zvolený způsob výběru dodavatele zde byl jedinou možností,“ reagoval na nařčení šéf DPP Witowski, podle kterého nebylo otevřené výběrové řízení možné z historických důvodů.

Škoda Transportation se stará o údržbu souprav od roku 2009 a má k nim veškerou dokumentaci, kterou nehodlá Praze dát ani prodat. Witowski zdůraznil, že obchodní smlouvy tohoto typu jsou zcela v kompetenci představenstva DPP.

„Jsme členy představenstva proto, abychom činili rozhodnutí, nikoliv abychom vykonávali vůli někoho jiného. Přestože respektuji našeho akcionáře, k němuž se veškeré informace o kontraktu dostanou prostřednictvím dozorčí rady,“ řekl dále Witowski s tím, že členové rady dostanou příští týden do ruky celou důvodovou zprávu.

Scheinherr důvod k odvolání nevidí

Důvod k odvolání Witowského není ani podle náměstka primátora pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě). „Nic nenasvědčuje tomu, že by se stalo něco v rozporu se zákonem nebo něco špatného pro Prahu či DPP. Stejným způsobem, tedy formou jednacího řízení bez uveřejnění, byla už před posledními volbami uzavřena smlouva s firmou Siemens na servis souprav z linky C,“ poznamenal Scheinherr, podle kterého se navíc i zakázka pro Škoda Transportation začala připravovat v roce 2017, před jeho příchodem na magistrát.

„Apeloval jsem proto na představenstvo, abychom měli dostatek podkladů k tomu, že neexistuje žádná jiná možnost, jak to udělat. Představenstvo si kvůli tomu nechalo zpracovat dva právní posudky, které to potvrzují,“ prohlásil Scheinherr, který zopakoval, že je smlouva podle stanov DPP v kompetenci představenstva a to má i veškerou trestněprávní odpovědnost.

Náměstek primátora nicméně hodlá v reakci na rozruch vyvolaný opozicí navrhnout úpravu stanov, aby nad určitým limitem zakázky vznikla povinnost informovat valnou hromadu – tedy radu města.

Scheinherr navíc označil jako příliš nákladnou možnost opětovného „přehození“ servisu vozů metra na bedra DPP, který se o údržbu staral do roku 2009. „Znamenalo by to nakoupit vybavení, zaměstnat stovky lidí a obstarat potřebnou technickou dokumentaci. Nemá smysl takto investovat do vozů, které budou během patnácti let všechny postupně vyřazeny,“ dodal náměstek. Podle Witowského dopravní podnik v případě budoucích tendrů na údržbu nových souprav počítá s otevřenou soutěží.