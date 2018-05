Opravy metra pokračují. Ale Opatov ani Flora při rekonstrukci nezavřou

Jak už Pražský deník v tomto týdnu informoval, dopravní podnik chystá další rekonstrukce stanic metra. Zástupci DPP ve středu novináře informovali o konkrétních opravách na konkrétních místech. Už letos na podzim by se mohlo začít pracovat na Opatově a na lince C a na Floře na trase A. Zcela uzavřeny však nebudou.

Stanice metra Palmovka plně v provozu.Foto: DPP

V Pražském deníku už jsme psali o rozsáhlých opravách eskalátorů na Karlově náměstí i opravy stanice Českomoravská na "béčku". A v rozsáhlé infografice jsme ukázali, jaké další plány má pražský dopravní podnik.

"Na opravu Opatova je připravena zadávací dokumentace pro výběrové řízení na zhotovitele," řekl ve středu investiční ředitel DPP Tomáš Kaas. Podnik tak nyní vypíše tendr, v němž najde firmu, která stanici opraví. V případě Flory byl zatím schválen pouze tzv. investiční záměr, přípravy oprav teprve začnou.

Délka výběrového řízení ovlivní začátek rekonstrukce, avšak cestující se nemusejí bát, že by se stanice uzavřely podobně jako například loni Jinonice. "Vždycky to bude za provozu. Samozřejmě, provoz bude ztížený, ale nemělo by to být tak, že se stanice úplně zavře," řekl Kaas.

Než se dělnící pustí do práce na Opatově a na Floře, tak se uhlečí Pražanům využívající linku B. V polovině června by měl být hotový výstup ze stanice Anděl a v září se pak otevře na stejné trase Náměstí Republiky. Dosud museli lidé z metra vystupovat na trochu vzdáleném Masarykově nádraží.

Do budoucna chystá dopravní podnik revitalizaci nejen pod povrchem, ale také v okolí stanic. Spolupracovat na proměnách okolí stanic by chtěl se soukromými firmami. Nyní se zabývá okolím stanice Nádraží Holešovice na lince C. "Za DPP můžu říct, že nechceme stavět žádné vládní město, ale přáli bychom si okolí stanice revitalizovat," řekl generální ředitel DPP Martin Gillar.

Na Roztylech by mohla být zástavba nad autobusovým terminálem a za stanicí. O stavbě v okolí Roztyl se mluvilo už dříve, jenže místní obyvatelé byli proti. Podle Gillara však současný záměr není tak rozsáhlý, jako byl ten v minulosti. "Zjednodušeně řečeno je to o zastavění toho autobusáku, ne všech pozemků okolo," řekl Gillar. Dopravní podnik jedná také o proměně na Kačerově a na Českomoravské.