Oprava Vinohradské zastaví tramvaje. Práce začnou už v sobotu

Informační technologie - Informační technologie Programátor 55 000 Kč

Vývojáři softwaru Software Development Engineer. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 55000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: místo výkonu práce: Mezi vodami 2035/31,Modřany, kontaktní osoba Roman Hruška, kontaktovat mailem roman.hruska@siemens.com, , - 3 roky praxe na pozici software QA TESTER, - 3 roky praxe v oblasti testovacích technologií (zejména Agile), - efektivně spustit testovací případy napříč všemi funkčními oblastmi výrobku, - zkušnosti s OSLC standardem, - zkušenosti s testováním výkonnosti, - analýza testu pokrytí podpora a tvorba testovacích případů, - základy Linux a Windows , , - 2-5 years of experience in Web development (cross platform), - Excellent development skills in Java (Java SE), - Working experience in agile environment (Scrum, XP, Kanban), - Experience in unit testing with Junit, - Strong skills in HTML/JS, - Proficient usage of English, , Zaměstnanecké výhody: Stravenky, příspěvek na penzijní připojištění či životní pojištění.. Pracoviště: Siemens industry software, s.r.o. mezi vodami, Mezi vodami, č.p. 2035, 143 00 Praha 412. Informace: Roman Hruška, +420 724 003 366.