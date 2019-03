Šéf stavebního úřadu Prahy 1 varuje před možnými průtahy prací na náměstí. Radní pro dopravu si stojí za slibem, že se Pražané svezou tramvají na Václaváku do roku 2023.

Plánovaný návrat tramvají na Václavské náměstí může zkomplikovat jeho několikrát odloženou celkovou rekonstrukci. Naznačil to vedoucí odboru výstavby první městské části Oldřich Dajbych. „Dali jsme pokyn plynařům a energetikům, aby do konce dubna dokončili podpovrchové práce ve střední části náměstí. Kvůli novému projektu tramvajové trati bude totiž zapotřebí nové územní rozhodnutí. A nedávalo by smysl dělat něco, co může být třeba s tím projektem v rozporu,“ zdůvodnil Dajbych krok svého úřadu.