„To máte nejlepší počkat na devítku a jet přes Olšanské náměstí a pak autobusem 136,“ radí pohotově koordinátor Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP) na Lazarské.

Zastávky jsou opatřené informačními tabulemi a na místě hlídkují pracovníci v reflexních vestách, kteří v případě potřeby cestujícím pomáhají. „Výraznější problémy jsem nezaznamenal. Jenom pár lidí je trošku zaskočených z toho, že je posílám z Lazarské pěšky na Štěpánskou, protože pro ně třeba nemám lepší alternativu v případě, že nechtějí jezdit metrem nebo pokud to pro ně není výhodné. Je to ale zatím pohodová směna,“ popisuje zkušenost koordinátor, který dělá brigádu pro DPP už asi půl roku. Většina lidí si podle něj přečte informační tabuli a ptá se jen v případě, že něčemu nerozumí.

To potvrzují i další dva koordinátoři na pěší trase z Lazarské na Karlovo náměstí, kteří radí poblíž Novoměstské radnice. „Záleží na lidech, jestli jsou z Prahy nebo ne. Ale většinou, když si přečtou ceduli, tak člověk ani nemusí pomáhat,“ říkají s tím, že žádný konflikt nenastal.

Oprava kolejí ovlivňuje provoz jedenácti denních tramvajových linek, osmi nočních a zasahuje také do tras čtyř nočních autobusů. Největší zmatek vzniká na zastávce Lazarská a Karlovo náměstí, kde mění tramvaje během cesty číslo linky. Například dvaadvacítka přijíždějící z Nádraží Hostivař přijede na Karlovo náměstí a dál pokračuje jako linka dvacet čtyři do pražských Nuslí na Náměstí Bratří Synků.

Několik tras

Dvaadvacítka má variant trasy hned několik. Na trase se může změnit v šestku, zmíněnou dvacet čtyřku nebo vyžaduje přestup na metro. „Víme, co nás asi čeká. Když se úsek uzavře, tak by se to normálně všechno mohlo objet přes Palackého náměstí. Nicméně Palackého náměstí má i v běžném stavu vyčerpanou kapacitu tramvají. To je ten důvod, proč jsou linky rozdělené. Třeba ty, co jedou od Nuslí, pokračují odtud pod jiným číslem na I. P. Pavlova a zase, když něco přijede od Vodičkové, tak to pokračuje, jako dvaadvacítka, na Pražský hrad. Takže to je trošku nepřehledné. Na druhou stranu, cestující, kteří nejedou přímo na Karlák, to na okrajích města zase tolik nepoznají,“ vysvětluje koordinátor hlídkující na Karlově náměstí.

Mírnou nepřehlednost připouští. Nicméně to, co je nepřehledné na Karláku, je prý pak přehlednější na okraji města, kde už lidé cestují, jak jsou zvyklí, a nemusí vůbec zaznamenat rozdíl.

Cedule i hlášení

Cestující se s výlukou zatím vyrovnávají v poklidu. Koordinátoři ale s cestou radí relativně často. Lidé se ale prý chytají, proto problémy zatím nezaznamenávají.

Dopravní podnik připravil pro cestující informační materiály v podobě cedulí i letáků. Změnu také hlásí v tramvajích a metru.

Organizátor dopravy Ropid na svém facebookovém profilu vysvětlil, proč je výlukové opatření na první pohled značně složité. Důvodem je kapacita křižovatky Palackého náměstí, která i běžný provoz mimo výluku zvládá odbavit s obtížemi.

„Standardně zde spolu s automobilovou dopravou projíždí ve špičce za hodinu 150 tramvajových souprav a 9 autobusů. Pokud by sem při uzavření úseku u Novoměstské radnice zamířilyi linky 14, 18 a 24, které byz Myslíkovy směřovaly na Výtoň a Albertov, a pokud by se zde objevily linky 6, 22 a 23 na trase mezi Myslíkovou, Morání a Ječnou ulicí, přibylo by v křižovatce dalších 94 tramvajových spojů za hodinu,“ vysvětlil Ropid. Došlo by tak k vzájemnému zablokování tramvají – tramvajový provoz ve městě by se prý prostě zastavil.

Co provede oprava s MHD

Kdy: 24. 10. 2022 – 4. 11. 2022

Změny tras tramvajových linek

Linka číslo 2 je ve směru od Sídliště Petřiny ze zastávky Chotkovy sady odkloněna přes zastávky Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) a Právnická fakulta do zastávky Malostranská (u metra), odkud je vedena zpět směr Sídliště Petřiny.

Linka číslo 3 je v úseku Lazarská – Palackého náměstí odkloněna přes zastávky Myslíkova a Jiráskovo náměstí.

Linka číslo 5 je ve směru od Vozovny Žižkov zkrácena do zastávky Sídliště Barrandov.

Linka číslo 6 je rozdělena na dvě části:

Ve směru od Kubánského náměstí je zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, dále pokračuje jako linka číslo 14 směr Spořilov.

Ve směru od Lehovce je zkrácena do zastávky Lazarská, dále pokračuje jako linka číslo 22 přes zastávku Národní třída směr Bílá Hora.

Linka číslo 12 je ve směru z centra ze Sídliště Barrandov prodloužena do zastávky Holyně. Ve směru od Holyně je ze zastávky Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) prodloužena přes zastávky Bílá labuť a Masarykovo nádraží do zastávky Hlavní nádraží (v Opletalově ulici).

Linka číslo 14 je ve směru od Spořilova zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, dále pokračuje jako linka číslo 6 směr Kubánské náměstí.

Linka číslo 18 je v úseku Národní třída – Albertov odkloněna přes zastávky Myslíkova, Jiráskovo náměstí, Palackého náměstí a Výtoň.

Linka číslo 21 je zrušena.

Linka číslo 22 je provozována v následujících variantách tras:

Ve směru od Bílé Hory je ze zastávky Národní třída vedena do zastávky Lazarská. Dále pokračuje:

jako linka číslo 6 směr Lehovec

nebo

jako linka číslo 24 směr Vozovna Kobylisy

nebo

přes zastávky Václavské náměstí a Masarykovo nádraží do zastávky Bílá labuť.

Ve směru od Nádraží Hostivař je vedena ve své trase do zastávky Karlovo náměstí. Dále pokračuje:

jako linka číslo 24 směr Náměstí Bratří Synků

nebo

přes zastávky Palackého náměstí, Výtoň a Dvorce do obratiště Nádraží Braník.

Linka číslo 23 je ve směru od Královky je ze zastávky Malostranská (na nábřeží Edvarda Beneše) odkloněna přes zastávku Právnická fakulta do zastávky Malostranská (u metra), odkud je vedena zpět směr Královka.

Linka číslo 24 je rozdělena na dvě části:

Ve směru od Vozovny Kobylisy je zkrácena do zastávky Lazarská, dále pokračuje jako linka 22 přes zastávku Národní třída směr Bílá Hora.

Ve směru od Náměstí Bratří Synků je zkrácena do zastávky Karlovo náměstí, dále pokračuje jako linka 22 směr Nádraží Hostivař.

Linky číslo 91, 96, 97 a 99 jsou v úseku Lazarská – Karlovo náměstí odkloněny přes zastávky Myslíkova, Jiráskovo náměstí a Palackého náměstí.

Linka číslo 92 je v úseku Lazarská – Palackého náměstí odkloněna přes zastávky Myslíkova a Jiráskovo náměstí.

Linky číslo 93 a 95 jsou v úseku Lazarská – Albertov odkloněny přes zastávky Myslíkova, Jiráskovo náměstí, Palackého náměstí a Výtoň.

Linka číslo 94 je v úseku Lazarská – Zborovská odkloněna přes zastávky Myslíkova a Jiráskovo náměstí.

Změny v zastávkách autobusů

Pro linky číslo 904 a 910 se po dobu výluky ruší zastávka Myslíkova (směr do centra) a přemísťuje se zastávka Jiráskovo náměstí (směr do centra) do zastávky linky číslo 176 na Jiráskově náměstí (směr Karlovo náměstí).

Pro linky číslo 904, 907, 908 a 910 se od pátku 28. října 2022 (přibližně 0.00 hodin) do pondělí 31. října 2022 (přibližně do 4.30 hodin) přemísťuje zastávka Karlovo náměstí (směr z centra) na Karlově náměstí přibližně 30 metrů za křižovatku s Ječnou ulicí.