Oprava náplavky: Oblíbené festivaly jídla se musely narychlo odstěhovat

Opravy pražských náplavek jsou v plném proudu. Kromě Bajkazylu z náplavky zmizí i atraktivní food festivaly.

Náplavka patří mezi nejoblíbenější místa, kde se v létě setkávají Pražané. Letos jim společnost budou dělat i stavební stroje.Foto: Deník/Dimír Šťastný

Revitalizace městských náplavek vyvolala u Pražanů značný rozruch. Kvůli opravám se totiž letos neotevřou tři provozovny v kobkách včetně oblíbeného Bajkazylu. Opustit náplavku museli dokonce i pořadatelé divácky atraktivních festivalů jídla.

Investice do reklamy a mobiliáře

„Informace ze strany magistrátu byly kusé a nepřesné, neustále se měnící, nám to narušilo celý rok, protože úředníci nechápou, že organizace takovýchto akcí se plánuje půl roku dopředu. Bohužel se jejich kroky podepsaly i na dramaturgii festivalů, protože jsme narychlo hledali nové prostory, investovali mnohem více do reklamy, mobiliáře atd.,“ vyjmenovává komplikace Štefan Oršoš z firmy Foodevent, která na smíchovské náplavce čtyři roky pořádala gastronomické festivaly. Nyní se tyto akce musely narychlo přesunout do dvora smíchovského pivovaru.

Farmáři bez omezení

Beze změn mají ale probíhat oblíbené farmářské trhy na novoměstské straně řeky. Ta nebude oproti původním zprávám zcela zavřená, její provoz ale bude omezen. „Provoz farmářských trhů by podle informací společnosti Trade Centre Praha (TCP), která spravuje pražskou náplavku, neměl být omezen.

Dojde pouze k výkopům kolem tzv. kobek, z nichž se některá bude předělávat na veřejné záchodky a jiná snad bude sloužit jako sklad. Výkopy zaberou dle našich informací asi 15 až 20 metrů čtverečních,“ sdělil Deníku Jiří Sedláček, předseda spolku Archetyp, který trhy provozuje od roku 2010.

Otázkou samozřejmě ale zůstává, jak kvalitní bude požitek z nákupu čerstvých potravin nebo třeba z posezení u piva na lodi, když jen o pár metrů dál budou řádit sbíječky. Přílišného hluku a prachu se ale organizátoři trhů neobávají.

Rekonstrukce se návštěvníků nedotkne

„Předpokládáme, že během provozu trhů přestanou stavební práce, tedy v sobotu mezi cca 7.00 a 16.00, a že tedy ani hluk nebo prach nebude trhy ohrožovat,“ dodává Sedláček. Stejného názoru je i vedení města, podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana se omezení bude týkat jen několika podniků. Mezi nimi je i oblíbené cyklistické útočiště Bajkazyl.

„Rekonstrukce se návštěvníků prakticky nedotkne a lidé si budou moci na náplavce užít provoz lodí i klasické akce jako farmářské trhy nebo Primátorky,“ vysvětlil k plánovaným opravám Vít Hofman, mluvčí magistrátu.

Kobky se změní

V kobkách uvnitř nábřeží mají nově vzniknout prostory pro kavárny, výstavní síň či sociální zařízení. Přestavěno a sníženo na úroveň promenády bude celkem 12 kobek. Dále Praha chystá na náplavkách upravit osvětlení, lavičky či koše. Rekonstrukce se bude od druhé poloviny května týkat i Dvořákova nábřeží.

Martin Kontra provozující na Rašínově nábřeží podnik Bajkazyl ovšem považuje celou revitalizaci za nekoncepční. Stejně jako mnoho dalších obyvatel Prahy se také obává, že po dokončení budou nové kobky hledat nájemce mezi těmi, kteří nabídnou za nájem nejvíc.

Projekt řešen za zdí

„Výsledkem mají být slavná masivní skleněná oka překrývající vstup do jednotlivých kobek na břehu. Všichni víme, že současné vedení města špatně komunikuje a nemá v ruce ani vizi rozvoje, ani žádný opravdu nadčasový projekt. Stavební revitalizace jednoho oblíbeného místa tohle nepřekryje. Tím spíš, pokud se průběh a dopady nákladného projektu řeší za zdí,“ sdělil podnikatel, který u řeky opravuje kola už od roku 2010.