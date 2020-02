Údržbu mostu, který se klene nad Lipskou ulicí, naplánovala pražská Technická správa komunikací na období od 2. března do 24. července. „Zahrnuje přeizolaci a obnovu vozovkového souvrství mostu, a to v celé délce mostní konstrukce včetně přechodových oblastí,“ uvedla mluvčí TSK Barbora Lišková. Podle ní práce vyjdou na jednotky milionů korun.

Stavba je rozdělena do dvou etap, kdy bude uzavřen vždy minimálně jeden jízdní pruh. Zpočátku bude most průjezdný oběma směry, později se ale ve směru výjezdu z letiště uzavře.

Vozidla mířící z letiště směrem na Kladno, Slaný a Chomutov se budou muset kousek vrátit k Praze a otočit se na křižovatce s Evropskou. Omezení se v některých dnech dotknou i Lipské ulice. Zúžení frekventované výpadovky může vést ke kolonám.

Odbavení většiny dopravců se přesune na Terminál 2

Velká změna na Letišti Václava Havla pak čeká cestující, kteří jsou zvyklí chodit k odbavení na lety mimo schengenský prostor na Terminál 1. Kvůli rekonstrukci třídírny zavazadel bude přesunuto odbavení většiny dopravců na Terminál 2. Stěhování se týká 22 společností.

Pro odbavení na přepážkách tak přestane dočasně platit rozdělení terminálů na lety do schengenského prostoru a mimo něj. Nástup do stroje a odlet však bude zachován standardně jako doposud. Změněný režim bude platit do srpna.