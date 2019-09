Rekonstrukce kubistického mostu z roku 1928, který je ve špatném stavu a nebyl nikdy opravován, se tak zřejmě zase posune. I když podle primátorova náměstka Adama Scheinherra (Praha sobě) by spojením obou zakázek měl být dodržen plánovaný harmonogram.

„V rámci prvního kola výběrového řízení, kdy se posuzují kvalifikační předpoklady, se přihlásil pouze jeden účastník řízení, který požadované kvalifikační předpoklady stanovené v zadávací dokumentaci nesplnil,“ citoval server iRozhlas.cz s odkazem na agenturu ČTK mluvčí Liškovou. Tendr TSK podle věstníku veřejných zakázek vypsala v květnu.

Nyní chce TSK podle mluvčí postupovat takzvanou metodou Design & Build. „To zjednodušeně znamená, že zhotovitel stavby je současně jeho projektantem,“ vysvětlila Lišková. Soutěž bude vypsána nejen na opravu mostu přes Vltavu, ale i na další mosty, které na něj navazují a tvoří libeňské soumostí. „Tam by se měl podle Liškové co nejvíce využít původní projekt bourání mostu, který stávající vedení magistrátu zrušilo a ke kterému už existují platná stavební povolení,“ píše web Českého rozhlasu.

Přísné podmínky

Podle náměstka Scheinherra hlavní město v původním tendru nastavilo podmínky poměrně přísně, proto z osmi zájemců podal nakonec nabídku pouze Pragoprojekt. Ani ten však nesplnil podmínky, které zahrnovaly zkušenost firmy i hlavního projektanta se stavbou nebo kompletní rekonstrukcí podobně rozsáhlého mostu přes řeku.

Libeňský most, který musel být na začátku loňského roku uzavřen pro veškerou dopravu, je dlouho předmětem politických hádek. Vždyť i Scheinherr se stal radním až poté, co jako občanský aktivista protestoval proti bourání mostního spojení Libně s Holešovicemi. Minulá politická reprezentace v čele s ANO chtěla Libeňský most nahradit novým, širším.

Spory odborníků

Nová koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) tuto variantu odmítla a zvolila cestu rekonstrukce. Měla by trvat od září 2022 do dubna 2025 a vyjít na 560 milionů korun. Radní a následně i zastupitelé v poněkud vyhrocené atmosféře schválili projekt opravy mostu podle jedné ze čtyř variant, které navrhli odborníci Kloknerova ústavu ČVUT. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) tento postup kritizovala. Spory se vedly také o prodloužení životnosti konstrukce.

Scheinherr proto nechal oponentní posudek vypracovat švýcarského profesora Eugena Brühwilera z univerzity v Lausanne, který konstatoval, že Libeňský most se nemusí bourat, protože má vysokou historickou hodnotu. Expert ze Švýcarska rovněž doporučil Praze ke zvážení některé úpravy.

Hlavní město se potýká s problémy také u několika dalších mostů. Na začátku prosince 2017 dokonce spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé. Magistrát na konci prázdnin vybral projektanta nové lávky. TSK provádí diagnostiku a průběžné opravy také Hlávkova mostu, mostu Legií či Palackého mostu. Rekonstruuje se také lanový most na Jižní spojce a v plánu jsou rovněž práce na Barrandovském mostě.