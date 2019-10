Na komplikace se od úterý 29. října musí připravit řidiči i cestující, kteří v centru Prahy používají tramvajovou dopravu. Kvůli rekonstrukci tramvajové trati, která potrvá do ranních hodin 7. listopadu, bude pro automobilovou dopravu uzavřeno částečně Smetanovo nábřeží a Křižovnická ulice. Úsek mezi Novotného lávkou a Platnéřskou bude uzavřen zcela. Provoz tramvají v úseku Staroměstská – Národní divadlo bude obousměrně přerušen.

Smetanovo nábřeží. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Objízdné trasy pro automobilovou dopravu jsou vedeny následovně - směr Křižovnická: most Legií – Vítězná – Újezd – Karmelitská – Malostranské náměstí – Letenská – Mánesův most – náměstí Jana Palacha; směr Smetanovo nábřeží: Dvořákovo nábřeží – Čechův most – nábřeží Edvarda Beneše – Klárov – Valdštejnská – Tomášská – Malostranské náměstí – Karmelitská – Újezd – most Legií.